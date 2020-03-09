ميغان العائدة.. تودّع مهامها الملكيّة بأناقة لافتة

تُشكّل عودة ميغان ماركل برفقة زوجها الأمير هاري من كندا إلى بريطانيا لتلبية بعض الارتباطات الرسميّة قبل اعتزال المهام الملكيّة في نهاية الشهر الجاري محطّ اهتمام متابعيهما حول العالم.

ويبدو أن ميغان اختارت إطلالاتها الرسميّة الأخيرة بعناية فائقة وأرادت من خلالها إبراز قوّة شخصيتها من جهة وأملها بمستقبل يحمل إليها السعادة والطمأنينة بعيداً عن الحياة الملكيّة وما يترتّب عليها من ضغوط البقاء في دائرة الضوء باستمرار.

اختارت ميغان مجموعة من الإطلالات ذات الألوان المشرقة حيناً والحياديّة حيناً آخر، ندعوكم للتعرّف على تفاصيلها وكلفتها فيما يلي:

- أثارت إطلالة ميغان في حفل توزيع جوائز Endeavour Awards ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد بدت متألّقة بثوب أزرق متوسط الطول حمل توقيع المصممة البريطانية Victoria Beckham بلغ سعره1440$. وقد نسّقته مع حذاء "ستيليتو" باللون الكحلي من Manolo Blahnik سعره 710$، حقيبة "كلاتش" بنقشة الرخام من Stella McCartney سعرها 1566$ بالإضافة إلى أقراط وسوار من الذهب الوردي والماس بلغ سعرهما 12500$.

- لإطلالتها الثانية اختارت ميغان الأبيض لزيارة أحد استوديوهات المسرح الوطني في بريطانيا. وقد اعتمدت بلوزة من الأورغنزا من Topshop يبلغ سعرها38$، وتنورة ضيّقة باللون نفسه من Roland Mouret يبلغ سعرها 777$. وقد نسّقت إطلالتها مع معطف باللون البيج من Alex Eagle سعره2074$، حذاء أسود من Aquazurra بسعر802$، حقيبة Postal من Loewe سعرها 1900$، بالإضافة إلى قلادة Love من Sophie Lis التي يبلغ سعرها522$.

- الإطلالة الأبرز التي ظهرت بها ميغان كانت في حفل Mountbatten الموسيقي، حيث نسّقت لون أزيائها مع بدلة زوجها الرسميّة. اعتمدت ميغان الأحمر لكامل إطلالتها التي تألّفت من ثوب تزيّن بكاب قصير وذيل طويل اختارته من Safiyaa ويبلغ سعره1690$. ونسّقت ثوبها مع حقيبة من الساتان الأحمر تحمل توقيع Manolo Blahnik ويبلغ سعرها 1644$ وحذاء أحمر من Aquazurra بالإضافة إلى أقراط أذنين طويلة باللون الأحمر الداكن من Simone Rocha ويبلغ سعرها 326$.

- خلال يوم المرأة العالمي الذي يُصادف في 8 مارس/آذار زارت ميغان إحدى المدارس في لندن حيث تحدّثت عن أهميّة تمكين النساء في المجتمع. وقد ارتدت للمناسبة سترة من التويد باللون الأبيض من ME+EM بلغ سعرها385$، نسّقتها مع سروال أسود، حقيبة Nane منRejina Pyo التي يبلغ سعرها 399$، حذاء بلوني الأسود والبيج من Jennifer Chamandi بلغ سعره 717$، وقلادة ذهبيّة جالبة للحظ من Kismet Charm Necklace التي يبلغ سعرها163$.

إطلالات ميغان وتصرّفاتها تثبت مرة جديدة أنها أيقونة عالميّة تلهم النساء ليس فقط في مجال الموضة ولكن في تحقيق الخيارات التي تناسبهن أيضاً مهما كانت صعبة.