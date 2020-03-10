ميغان تختار لون الأمل والسعادة لإطلالتها الوداعية

شكّل الاحتفال بيوم الكومنولث، الذي أقيم يوم أمس الاثنين في بريطانيا، المناسبة الرسمية الأخيرة التي يشارك بها ميغان وهاري قبل اعتزالهما الحياة الملكيّة في 31 من الشهر الجاري. وقد أرادت الملكة إليزابيت أن تشكّل هذه المناسبة فرصة لاجتماع أفراد العائلة المالكة البريطانية خلال خدمة دينيّة أقيمت في كاتدرائيّة ويستمنستر.

حرصت ميغان ماركل على أن تكون إطلالتها الرسميّة الأخيرة لافتة بأناقتها وتفاؤلها. وقد اختارت لها اللون الأخضر الفيروزي الذي يرمز إلى الأمل والسعادة.

وبدت إطلالة ميغان عصريّة بامتياز، وتألقت بثوب مرفق بكاب حمل توقيع المصممة البريطانيّة Emilia Wickstead نسّقته مع حذاء "ستيليتو" باللون البيج من Aquazurra وحقيبة من الساتان باللون الأخضر من Gabriela Hearst، كما زيّنت رأسها بقبعة غطّاها الشبك من William Chambers، واختارت أقراطاً ماسيّة للأذنين تحمل توقيع Maison Birks. والملاحظ أن هاري نسّق بدلته الزرقاء مع لون أزياء زوجته من خلال البطانة الخضراء التي زيّنت سترته من الداخل.

شكّلت هذه المناسبة فرصة لالتقاء ما عُرف في الصحافة العالميّة باسم "الرباعي الرائع" أو Fab Four والمؤلّف من الأخوين ويليام وهاري وزوجتيهما كايت وميغان. وذلك بعد مرور 9 أشهر على آخر مشاركة لهم سوياً بأي مناسبة رسميّة. ولكن يبدو أن الأجواء لم تكن مريحة بين الأخوين وزوجتيهما الذين لم يتبادلوا السلام أو الحديث طوال مدة الحفل.

وبدت كايت متألقة أيضاً في هذه المناسبة بإطلالتها الكلاسيكيّة التي سبق أن ظهرت بها في عيد الميلاد خلال العام 2018. وقد اعتمدت معطفاً باللون الأحمر الرماني من توقيع المصممة البريطانية Catherine Walker نسّقته مع قبعة باللون نفسه من Sally Ann Provan، حذاء "ستيليتو" من الجلد السويدي من Gianvito Rossi، حقيبة صغيرة من المخمل من Prada وزيّنت أذنيها بأقراط ماسيّة تزيّنت بحبيبات الياقوت من Mouawad للمجوهرات. والملاحظ أن الأمير ويليام نسّق ربطة عنقه الحمراء مع لون أزياء زوجته.

وكانت الملكة إليزابيت شاركت بهذا الحفل وهي ترتدي معطفاً باللون الأزرق الفاتح من Stewart Parvin زيّنته ببروش ماسي وترافق مع قبعة باللون نفسه. كما رصدنا ظهور وليّ العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميللا بهذه المناسبة.