نجمة "مولان" الصينية تختار أجمل تصاميم إيلي صعب

يُشكّل بدء عرض فيلم Mulan الحدث السينمائي الأبرز خلال الشهر الجاري. وقد حرصت شركة والت ديزني المنتجة لهذا الفيلم على عدم تأجيل إطلاقه رغم الظروف الصحية العالميّة المتردّية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. والتي من شأنها أن تنعكس سلباً على إراداته وستبقيه بعيداً عن الصين التي تعتبر ثاني أكبر سوق للأفلام السينمائية في العالم.

حدّدت ديزني 27 مارس الجاري تاريخاً لعرض الفيلم في الصالات الأميركيّة. وهي قدّمت العرض الأول منه مؤخراً على مسرح دولبي الهوليوودي بحضور نجومه. ويأتي هذا الفيلم ليُشكّل نسخة حيّة عن فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، وقد بلغت تكلفة الفيلم الجديد حوالي 200 مليون دولار.

يحكي هذا الفيلم قصة أسطورة "مولان" وهي فتاة تنضم إلى الجيش الصيني سراً بدلاً عن والدها بصفتها ذكرا وذلك خلال حرب نشبت في القرن الخامس. وتُجسّد الشخصيّة الرئيسيّة في هذا الفيلم النجمة الصينيّة ليويي فاي، كما يُشارك فيه أكثر من ألف ممثل وممثلة من الصين.

تألقت بطلة الفيلم على البساط الأحمر للحفل بثوب ذهبي ذي طابع أميري حمل توقيع دار Elie Saab. وهو ثوب العروس نفسه الذي اختتم فيه المصمم اللبناني إيلي صعب مجموعته من الأزياء الراقية لخريف 2019. ومن الأزياء اللافتة التي رصدناها على البساط الأحمر للحفل نذكر:

- إطلالة النجمة كريستينا أغيليرا بثوب من الساتان باللونين الأحمر والوردي نسّقته مع حذاء عالي الساق من اللاتكس الأحمر.

- إطلالة النجمة مينغ-نا وين بثوب عاري الكتفين مزيّن بالطبعات من توقيع Mark Zumino.

- إطلالة مارساي مارتن والتي تحمل توقيع دار Nina Ricci. وهي تألفت من سترة ذات تصميم مبتكر بنقشة جلد الثعبان نسّقتها مع سروال كلاسيكي.



- اختارت النجمة جايمي ألكسندر ثوباً طويلاً من التول باللون البيج مزيّن بنقاط البولكا من توقيع Maria Lucia Hohan.

- اعتمدت أولي كرافالو ثوباً أحمر عاري الكتفين من توقيع دار Azzi&Osta اللبنايّة.



- اعتمدت دوروتي وانغ ثوباً مطبعاً وعاري الكتفين تزيّنه الطبعات الحيوانية بطابع عصريّ لافت.

- اختارت أليسون هولكر جامبسوت باللونين الأسود والأبيض تزيّنه طبعة المربعات. وقد نسّقته مع سترة بلايزر بالطبعة نفسها وقد كمّلت إطلالتها بقبعة سوداء.