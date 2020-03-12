كورونا يلغي أشهر عروض الأزياء..والدور الفرنسية لا تكترث

تسبب تحوّل فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي بإلغاء العديد من عروض الأزياء في مدن مختلفة من العالم، كما حال دون خروج العديد من مجموعات الأزياء الجاهزة من الصين حيث يتمّ تنفيذها. وانعكس الانتشار السريع لهذا الفيروس على روزنامة الموضة العالميّة بدءاً من إلغاء بعض عروض شهر الموضة في كل من نيويورك ولندن وميلانو وباريس، وصولاً إلى إلغاء أسبوع موضة سيول الذي كان مقرراً بين 17 و21 من شهر مارس/آذار الجاري، وأسبوع موضة بكين الذي كان مقرراً بين 25 و31 مارس/آذار.

في الإطار نفسه أعلنت علامة Burberry البريطانية عن إلغاء عرض مجموعتها الخاصة بخريف وشتاء 2020 الذي كان مقرراً يوم 23 أبريل/نيسان المقبل في شنغهاي. وهي المجموعة نفسها التي عُرضت في منتصف فبراير/شباط الماضي خلال أسبوع لندن للموضة، ولكن الدار كانت قد أضافت تصاميم جديدة عليها بهدف عرضها من جديد في الصين.

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من جهتها، كانت دار Prada قد أعلنت عن تأجيل عرض مجموعتها الخاصة بـ"رحلات 2021" التي كان من المقرر تقديمها يوم 21 مايو/أيار المقبل في اليابان، معلنةً أنها ستكشف عن موعد ومكان جديد لها. القرار نفسه اعتمدته دار Gucci ودار Versace التي كانت ستعرض مجموعاتها الخاصة بالرحلات في الولايات المتحدة، ودار Armani التي كان مقرراً أن تعرض مجموعتها في دبي. أما آخر القرارات المماثلة فاتخذته دار Max Mara التي أعلنت عن إلغاء عرضها الخاص الذي كان من المقرر تقديمه يوم 25 مايو/أيار المقبل في مدينة سان بيترسبورغ الروسية.

من جهتها، لم تُصدر دور الأزياء الفرنسية الكبيرة أي تعديل على برنامج عرض مجموعاتها الخاصة بالرحلات في إيطاليا. حيث من المقرر أن تعرض دار Dior مجموعتها في مدينة ليتشي الإيطالية، فيما اختارت دار Chanel تقديم عرضها في جزيرة كابري. كما لم يتمّ تأجيل عرض دار Alberta Ferretti الذي من المقرر أن يُقام في 22 مايو/أيار بمدينة ريميني الإيطالية.

في ظل هذه الأزمة، تتحضّر دور الأزياء العالمية لمجموعة من الخسائر المادية تتمنى أن تبقى محدودة إذا تمّت السيطرة على هذا الوباء بأسرع وقت ممكن.