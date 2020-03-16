دور الأزياء العالمية تتصدى لكورونا.. وتتبرع بالملايين

خسائر بالمليارات أصابت قطاع المنتجات الفاخرة نتيجة انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي. ولكن هذا الواقع لم يمنع العديد من الأسماء البارزة في صناعة وتسويق الموضة من التبرّع بملايين الدولارات لمساعدة المتضررين من انتشار هذا الفيروس وتعزيز الأبحاث حول مكافحته.

إن انتشار هذا الوباء في جميع القارات ما عدا أنتركتيكا حفّز دور الأزياء العالمية على المساعدة في البحث عن حلول له. فيما يلي قائمة ببعض أبرز الأسماء والعلامات التجاريّة الشهيرة في عالم الرفاهية والتي قدّمت تبرعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي.

- تبرّعت شركة LVMH، التي تمتلك أكثر من 60 علامة تجاريّة بارزة، بمبلغ 2,2 مليون دولار لجمعية الصليب الأحمر الصينيّة في شهر يناير/كانون الثاني كما تعهّدت بتقديم مجموعة من اللوازم الطبية الضروريّة لمكافحة هذا الوباء.

- تعهّدت شركة Richemont السويسريّة، التي تمتلك مجموعة من العلامات الفاخرة منها Cartier، وChloe، وVan Clef&Arpels بتقديم 1,4 مليون دولار لمكافحة وباء الكورونا.

- تبرّع تكتّل Kering الذي يملك شركات عالميّة فاخرة منها Gucci، وYSL، وAlexander McQueen بمبلغ قدره مليون دولار إلى منظّمة الصليب الأحمر الصينيّة.

- تعهّدت دار Hermes الفرنسيّة بتقديم 700000 دولار إلى مؤسسة China Soong China Ling التي تساعد الأطباء والممرضين الذين يعالجون المصابين بفيروس كورونا.

- تبرّعت دار Versace الإيطاليّة بمبلغ قدره 143748 دولارا لمؤسسة الصليب الأحمر الصينيّة للمساعدة في سدّ النقص الذي تعاني منه الصين في مجال الإمدادات الطبيّة.

- تبرّعت دار Bulgari الإيطاليّة، المتخصصة في صناعة المجوهرات والجلديّات الفاخرة، بمبلغ لم يتمّ الكشف عنه لإدارة البحوث في معهد Lazzaro Spallanzi. وكان الفريق الطبي الخاص بهذا المعهد الذي يقع في روما من بين أوائل الذين تمكّنوا من عزل الحمض النووي لفيروس كورونا. وقد سمح هذا التبرّع للمعهد بشراء نظام استحواذ صور مجهريّة تبلغ قيمته حوالي 113000دولار، ومن شأن هذا الجهاز أن يساعد الفرق الطبيّة على معرفة كيفيّة الوقاية من الفيروس ومعالجته.

- أعلن الثنائي دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا أن علامة Dolce&Gabbana ستتبرّع بدعم الأبحاث التي يقوم بها أساتذة جامعة الإنسانيّات في إيطاليا في مجال البحث عن حلول للمساعدة في مكافحة هذا الفيروس.