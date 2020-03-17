الربيع يعود حاملاً معه إشراقة ورديّة

يحل الربيع علينا قريباً وفي جعبته لمسات من الإشراق تحتاجها أيامنا التي تمر ثقيلة على عالم يتعايش بصعوبة مع الانتشار السريع لوباء كورونا.

ولذلك ندعوكِ إلى النظر للمستقبل بمنظار وردي واستكشاف ما تحمله موضة الربيع من إطلالات تتلوّن بتدرجات هذا اللون الباعث للأمل.

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في استعادة لأسابيع الموضة الخاصة بالربيع القادم نجد أن الوردي كان حاضراً بكافة تدرجاته: الزهري المبودر، وردي السكاكر، الفوشيا، والزهري العتيق، فلمساته الهادئة حيناً والمرحى حيناً آخر أضفت حيويّة لافتة على الإطلالات.

رأينا الوردي، في مجموعات ربيع 2020، يُغطّي كامل الإطلالة حيناً ويظهر بلمسات ناعمة حيناً آخر فيلوّن سترة "بلايزر"، ثوباً ربيعياً، كنزة ناعمة، وشاح حريريّ، أو حتى حقيبة يد. ويُشجّع خبراء المظهر باعتماد الوردي لكامل الإطلالة في الموسم الجديد أو تنسيقه مع ألوان حياديّة أخرى مثل البيج، الرمادي، أو الأبيض. كما ينصحون بخلطه مع ألوان قويّة عبر تنسيق التدرّج الفاتح منه مع الأحمر، والزهري العتيق مع الأصفر، أما وردي السكاكر فيتناسق بامتياز مع إشراقة البرتقالي.

من أبرز الإطلالات الورديّة اللافتة في مجموعات الموسم المقبل، نذكر الثوب المبتكر الذي ظهرت به العارضة الشهيرة كايا جربر في عرض Alexander McQueen. وقد تميّز بلونه الربيعي المشرق وبالحرفيّة العالية في تطويع القماش بطريقة تجعله أشبه بالريش.

في مجموعة Erdem اختلط الوردي مع البرتقالي والأصفر وتزيّن بالورود بطريقة مميّزة، أما في مجموعة Oscar de La Renta فلفتنا ثوب من التفتا الوردي تزيّن بالكشاكش وبعقدة كبيرة عند الخصر.

في مجموعة Prada لفتنا ثوب وردي تزيّن بالباييت الذهبي وتميّز بكمّين غير متناسقين، أما في مجموعة Chanel فاختلطت تدرجات الوردي مع لمسات من الأسود وتزيّنت بأناقة لافتة بحبيبات اللؤلؤ البيضاء، والسوداء، والرماديّة.

في مجموعة Versace رأينا الفوشيا يزيّن الأثواب ذات القصّات العصريّة البسيطة، وينسحب على الأكسسوارات من أحذية، وحقائب، ونظارات ورديّة. أما في مجموعة Carolina Herrera فلفتنا معطف "الترنش" الطويل جداً الذي تميّز بلونه الزهري المبودر.

اختارت دار Marc Jacobs في مجموعتها الربيعيّة تنسيق الوردي مع الدنيم الأزرق، أما في عرض Marni فزيّن وردي السكاكر مجموعة من الإطلالات الصيفيّة الأحاديّة اللون التي ترافقت مع حقائب كبيرة تناسب العطلات.