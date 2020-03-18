أشهر معرض عالمي للأزياء يؤجّل بسبب كورونا

كان من المقرر افتتاحه في الرابع من شهر مايو/أيار المقبل بالتزامن مع حفل Met Gala الذي يُعتبر أكثر الحفلات المنتظرة في عالم الموضة. ولكن تم تأجيله بسبب انتشار وباء كورونا في أنحاء مختلفة من العالم. إنه معرض About Time الذي يقوم على فكرة الرابط الذي يجمع بين الموضة والوقت. وهي الفكرة نفسها التي كان سيقوم عليها حفل Met Gala الذي تأجل بدوره للأسباب نفسها.

مصادر الوحي التي اعتُمد عليها لتنظيم هاتين المناسبتين اللتين تجمعان بين الموضة والفن هذا العام تعود إلى رواية للكاتبة فيرجينيا وولف تحمل اسم "أورلندو" أصدرتها في العام 1928 وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي في العام 1992. وقد طُلب إلى النجوم الذين سيحضرون Met Gala أن يعتمدوا على العنوان الكبير لهذا المعرض في اختيار أزياء يرتدونها في الحفل.

وكان من المقرر أن يحتفل متحف ميتروبوليتان هذا العام بالذكرى الـ150 لتأسيسه. وهو كان سينظّم بهذه المناسبة معرض About Time الذي يضمّ 160 قطعة من الأزياء النسائيّة تنقسم إلى فئتين: فئة تتّبع تاريخ الموضة وترسم معالم تطوّره منذ العام 1870 وحتى العام 2020. أما الفئة الثانية فتقدّم إطلالات من حقبات تاريخية مختلفة يجمع فيما بينها تشابه صادم وهي تحمل توقيع أشهر المصممين أمثال عز الدين علايا، مادلين فيونيت، بول بواريه، وجون غاليانو.

في الماضي كان حفل Met Gala حكراً على الطبقة الراقية في نيويورك، ولكنه بدأ يشهد العديد من التطورات منذ العام 1970 حتى تحوّل في العام 1995 إلى حدث جماهيري بعد أن تسلّمت رئاسته آنا ونتور التي تشغل أيضاً منصب رئيسة تحرير مجلة "فوغ" بنسختها الأميركية. وهي قالت في بيان رسمي نشرته على موقع مجلتها إن قرار إقفال أبواب متحف ميتروبوليتان بسبب انتشار وباء كورونا حتّم تأجيل معرض About Time وحفل Met Gala إلى أجل لم يُحدّد بعد. وبانتظار أن يتمّ تحديد هذا الموعد، استعيدوا معنا أغرب إطلالات حفل Met Gala للعام 2019.