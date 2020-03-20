6أقنعة تعتني ببشرتكِ خلال العزل المنزلي

استفيدي من فترة العزل المنزلي الذي تفرضه علينا الوقاية من انتشار وباء كورونا للعناية ببشرتكِ بأقنعة سهلة التحضير تناسب طبيعتها وتحضّرها لاستقبال الربيع بإشراقة مميّزة.

1- قناع مضاد لحب الشباب:

تحتاج البشرة التي تعاني من حب الشباب إلى الترطيب ولكن دون أن نزيد من إفرازاتها الزهميّة. لتحضير قناع يعتني بها ويعالج بثورها، يكفي خلط مقدار فنجان قهوة من الزبادي و3 نقاط من زيت شجرة الشاي الأساسي. يُترك هذا الخليط ليتفاعل مدة 15 دقيقة، على أن يتمّ تعريض البشرة لحمّام بخار قبل تطبيق هذا القناع بهدف تخليص الجلد من الخلايا الميتة وفتح مسامه مما يُفعّل عمله. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً في فترة تبدّل الفصول، وهو يُترك على البشرة لمدة 15 دقيقة على أن تتمّ إزالته بعد ذلك بالماء.

2- قناع يعتني بالبشرة الدهنيّة:

تحتوي العديد من المستحضرات الخاصة بالبشرة الدهنيّة على خلاصة البابايا، فهذه الفاكهة الاستوائية تحتوي على أنزيم البابايين وهو أنزيم فعّال في امتصاص الإفرازات الزهميّة للبشرة. لتحضير هذا القناع يكفي هرس قطعة من البابايا الناضجة وخلطها مع ملعقة كبيرة من العسل الذي يتمتع بفوائد مطهّرة ومضادة لحب الشباب. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة 10 دقائق على أن يتمّ تطبيقه مرة أسبوعياً.

3- قناع مضاد للزيوان:

يُعتبر ظهور الزيوان من المشاكل التي تطال كافة أنواع البشرات بشكل عام والبشرات الدهنيّة والمختلطة بشكل خاص. لمحاربة هذه المشكلة التجميليّة يمكن الاستعانة بقناع العسل الذي يُضاف إليه مكوّنات تتمتع بمفعول سحري. لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقة صغيرة من بودرة الكركم ذات المفعول المضاد للأكسدة وللبكتيريا، ملعقة صغيرة من الحليب السائل، وملعقة صغيرة من العسل. يُطبّق هذا القناع على مناطق ظهور الزيوان في الوجه لمدة 15 دقيقة قبل إزالته بالماء. يُنصح بتطبيقه مرة أو مرتين أسبوعياً على البشرة.

4- قناع خاص بالبشرة الحساسة:

تحتاج البشرة الحسّاسة إلى عناية خاصة والأفضليّة في هذا المجال تبقى للمكوّنات المهدّئة التي لا تتسبّب بأي تحسّس. لترطيب بشرتكِ الحسّاسة، استعيني بمقدار ملعقة صغيرة من جل الصبار يتمّ خلطها مع مقدار ملعقتين صغيرتين من العسل ذات المفعول المرطّب والمهدئ في الوقت نفسه. يُترك هذا القناع بين 10 و20 دقيقة على البشرة قبل شطفه ويمكن تكرار استعماله مرتين أسبوعياً.

5- قناع خاص بالبشرة الجافة:

تحتاج البشرات الجافة إلى الترطيب قبل كل شيء، كما أنها تحتاج إلى التغذية وتأمين الليونة المفقودة للجلد. لتحضير قناع مرطّب لهذا النوع من البشرات يكفي هرس نصف حبة ناضجة من الأفوكادو وحبة صغيرة ناضجة من الموز مع ملعقة كبيرة من العسل. يتمّ خلط هذه المكوّنات جيداً لتصبح أشبه بعجينة يسهل تطبيقها على البشرة وتركها لمدة 10 دقائق قبل شطفها بالماء. يمكن تطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً على البشرة.

6- قناع مضاد للشيخوخة:

تُعتبر الشوكولاتة المكوّن المثالي في مجال الأقنعة الطبيعيّة المضادة للشيخوخة كونها غنيّة بمضادات الأكسدة التي تتمتع بفعالية في الحفاظ على شباب البشرة بطريقة طبيعيّة. لتحضير هذا القناع يكفي تذويب 8مربعات من الشوكولاتة الداكنة في حمّام مائي ساخن ثم خلطها مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز أو زيت الزيتون. بعد الانتظار حتى يصبح هذا الخليط فاتراً يُصبح بالإمكان تطبيق هذا القناع على البشرة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. يُنصح بتقشير البشرة بخليط من السكر وزيت الزيتون قبل تطبيق هذا القناع لإزالة الخلايا الميتة وتحضير البشرة لاستقباله والاستفادة من خصائصه المعزّزة للشباب.