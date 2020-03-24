بالصور.. أفكار جديدة لأناقتكِ الرمضانيّة

اعتادت المصممة البحرينيّة أمل الملا على تقديم مجموعة خاصة من الأزياء احتفالاً باقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وقد أتت مجموعتها الرمضانيّة الجديدة مستوحاة من التراث الذي قدّمته بطريقة عصريّة مبسّطة يتجلّى فيها الطابع الأنثوي برقّة وثقة.

حرصت أمل الملا على أن تقدّم للنساء تصاميم يسهل ارتدائها في أي وقت من اليوم وتؤمّن الأناقة من دون عناء. الألوان التي خيّمت على تصاميمها جاءت حياديّة حيناً وناعمة حيناً آخر، فهي تنوّعت بين الأبيض الكريمي، الأسود، الرمادي، البني، والأخضر بالإضافة إلى الليلكي والأصفر الفاتح. أما القصّات فجاءت انسيابيّة ومريحة دون أن تتخلّى عن طابعها العصري الأنيق، فيما أتت التفاصيل البسيطة التي زيّنت الإطلالات على شكل أزرار ذهبيّة كبيرة، أحزمة من قماش، ودرزات تضفي لمسات مميّزة على الإطلالات.

تُعرف أمل الملا ببراعتها في الجمع بين الحداثة والتباين في تصاميم تنفّذها بخامات التفتا، والكريب، وأنسجة الساتان الفاخرة مما يساعدها على خلق توازن بين الرقة والقوة. وهي حمّلت مجموعتها الرمضانيّة هذه العديد من القيم الغالية على قلب المصممة والتي تجسّد صورة المرأة العصريّة بطريقة بسيطة وغير محدودة بزمن.

ونجحت أما الملا في أن تنقل من خلال تصاميمها مفهوم الاحترام للجماعة. وحرصت على تقديم مجموعة رمضانيّة، تضاف إلى المجموعتين الفصليّتين التي تقدمهما كل عام، وتسعى من خلالها إلى الاحتفال بالتقاليد بأسلوب وفيّ لروحية خطّها الفاخر في مجال تصميم الأزياء.