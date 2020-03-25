هكذا تحوّلين بقايا الطعام إلى مستحضرات عناية بالبشرة

تُشير الإحصاءات إلى أن كل شخص منا يُنتج سنوياً بين 20 و30 كيلوغراما من النفايات الغذائيّة. ولكن هل تعلمون أنه بالإمكان الاستفادة من بقايا الطعام لتحضير خلطات طبيعيّة تعتني بالبشرة خلال فترة العزل المنزلي. تعرّفوا فيما يلي على 3 خلطات أثبتت فعاليتها في هذا المجال.

- قشور الجزر لإعادة الحيوية إلى البشرة: تُستعمل خلاصة الجزر في العديد من المستحضرات التجميليّة المكلفة (كريمات، لوشن، شامبو) نظراً لغناها بالبيتا كاروتين والفيتامينات التي تحمي البشرة وتمدّها بالحيوية. ولذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة بعدم رمي قشور الجزر وخلطها بالقليل من الزبادي، على أن يتمّ ترك هذا الخليط لمدة ليلة كاملة في الثلاجة ليصبح جاهزاً للاستعمال كقناع على الوجه لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء البارد. يعمل هذا القناع على تنقية البشرة كما أنه يغذّيها ويمدّها بالحيوية.

- بقايا القهوة لشدّ البشرة: يتميّز تفل القهوة بخصائصه المفيدة للبشرة، فهو يُخفّف من السلوليت، يحارب الهالات الداكنة، ويساعد على تقشير البشرة. يكفي خلط بقايا تفل القهوة مع القليل من زيت جوز الهند الذي يتمتع بخصائص مغذّية للحصول على مقشّر للجسم يزيل خلايا الجلد الميتة. قومي بتدليك هذا الخليط على الذراعين، والكوعين، والفخذين، والركبتين، والأرداف لتجديد بشرة هذه المناطق وتنعيمها.

- قشور الأفوكادو للترطيب ومقاومة الشيخوخة: تتميّز ثمرة الأفوكادو بغناها بالفيتامينات من فئة B، C، وE مما يجعلها تتمتع بفعالية في ترطيب البشرة وحمايتها من الشيخوخة. ولذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة بعدم رمي قشور الأفوكادو وبقايا ثمارها غير المستعملة بل هرسها وخلطها مع القليل من زيت الزيتون للحصول على قناع يُدلّك على البشرة ثم يُترك عليها لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً. وستلاحظين أن بشرتكِ أصبحت مرطّبة وناعمة.