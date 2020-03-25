7 ألوان مفضّلة لهذا الربيع وفق توجيهات دليل "بانتون"

يُعتبر دليل "بانتون" المرجع الرسمي للألوان التي سنعتمدها لهذا الربيع، إذ ترتكز عليه دور الأزياء العالميّة وأكبر مصنّعي الأنسجة في العالم لاختيار التدرجات التي سيعتمدونها في مجموعاتهم. تعرّفوا فيما يلي على الألوان المعتمدة لهذا الموسم وتزوّدوا بنصائح مفيدة لتنسيقها في إطلالاتكن الربيعيّة.

1- الأصفر الفاتح:

يُجسّد هذا الأصفر ضوء الشمس الناعم ويُنصح باعتماده لكامل الإطلالة نظراً لطابعه الحيادي على أن يتمّ تنسيقه مع أكسسوارات داكنة اللون لتجنّب الوقوع في فخّ الإطلالة الباهتة.





2- الأصفر المشرق:

هو لون نابض تختلط فيه لمسات البرتقالي مع الذهبي. إنه الأصفر المشرق المستوحى من لون بودرة الكركم أو الزعفران. اعتمديه بلمسات خجولة أو طاغية حسب ذوقكِ لإضفاء لمسات من الإشراق على أزيائكِ وأكسسواراتكِ. ونسّقيه مع ألوان الأبيض، أو الأسود، أو مع خامة الدنيم.

3- الأحمر الكرزي:

هو أحد تدرّجات الأحمر الجريئة والساطعة التي تذكّرنا بلون أحمر الشفاه الذي كان رائجاً في خمسينيّات القرن الماضي. يحمل هذا اللون في طيّاته بعض اللمسات البرتقاليّة التي تزيد من إشراقه. اعتمديه لكامل الإطلالة أو بلمسات خجولة لتلوين حقيبة، حذاء، وشاح، أو حتى سترة "بلايزر".

4- الأزرق المائي:

هو لون منعش ومريح للأعصاب يحمل في طيّاته لمسات إيجابيّة. حاولي تنسيقه مع ألوان فاتحة أو محايدة تحافظ على الطابع المتناسق لإطلالتكِ.

5- الأخضر العسكري:

يُذكّر هذا اللون الأخضر العميق بفصل الخريف عادةً، ولكنه استطاع أن يحجز مكاناً له بين تدرجات هذا الربيع نظراً لطابعه العصري. اعتمديه لكامل الإطلالة أو نسّقيه مع لون الأبيض أو الأسود لإطلالة عصريّة بامتياز.

6- البرتقالي المشرق:

هو لون ثمرة البرتقال الذي يوحي بالحيوية. وهو لون جريء ومشرق يناسب صاحبات البشرة السمراء والشعر الداكن. يُنصح باعتماده على شكل قميص، أو سترة، أو حذاء، أو حقيبة يتمّ تنسيقها مع أزياء من الدنيم الأزرق لإطلالة عصريّة لافتة.

7- المرجاني الحائر:

تجتمع في هذا اللون لمسات من الزهري مع تدرجات من الخوخي. وهو لون ناعم يوحي بالإيجابيّة والمرح، ومن المتوقع أن يتحوّل إلى أحد الألوان الحياديّة المعتمدة هذا الموسم. يُنصح باختياره لكامل الإطلالة أو تنسيقه مع اللون الأبيض واختياره للأزياء والأكسسوارات على السواء.