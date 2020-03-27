في مطبخكِ مكوّنات تعتني ببشرتكِ خلال العزل المنزلي

هل تعلمين أنه يمكنكِ العناية ببشرتكِ خلال فترة العزل المنزلي بمكوّنات قليلة موجودة في متناولكِ ودون الحاجة إلى الخروج من المنزل لشراء مكوّنات جديدة؟ فبعض أنواع الخضار والفاكهة مفيدة جداً في مجال العناية بالبشرة، ولذلك نجدها في تركيبة الأقنعة المصنّعة في أشهر المختبرات العالميّة. فلماذا لا نستعملها مباشرةً على البشرة للاستفادة من خصائصها المغذّية، والمرطّبة، والمقاومة للشيخوخة.

من هذه المكوّنات نذكر الأفوكادو الغني بالدهون المفيدة، الزبادي المغذي للبشرة، بالإضافة إلى الموز والعسل ذات الفوائد العديدة. ومن التوابل المفيدة في هذا المجال نذكر الكركم والقرفة شرط عدم الإفراط في استعمالها كونها تلوّن البشرة. وتبقى المثابرة على تطبيق هذه الأقنعة بشكل دوري من الشروط الضرورية للاستفادة من خصائصها.



- القناع المعزّز للإشراق: لتحضيره يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من الزبادي مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون وربع حبة مهروسة من الأفوكادو. وتطبيق الخليط على بشرة الوجه مع تجنّب محيط العينين، وذلك لمدة دقيقتين قبل شطفه بالماء البارد. يناسب هذا القناع جميع أنواع البشرات ما عدا الحساسة.

- القناع المعالج للبشرة الفاقدة للحيوية: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ربع ملعقة صغيرة من بودرة الكركم وحبة كيوي مهروسة. يُطبّق هذا القناع على كامل الوجه مع تجنّب محيط العينين، ويُترك لمدة 5 دقائق على البشرة قبل شطفه جيداً بالماء البارد.

- القناع المضاد للشوائب: لتحضيره يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من العسل مع ربع ملعقة صغيرة من بودرة القرفة وحبتين من الفراولة المهروسة. يُطبّق هذا القناع على بشرة الوجه مع تجنّب محيط العينين ويُترك لمدة دقيقتين قبل شطفه جيداً بالماء البارد.

- القناع المغذّي: لتحضيره يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من حبوب الشوفان، ملعقة صغيرة من العسل، وحبة موز ناضجة ومهروسة. يُطبّق هذا الخليط على بشرة الوجه مع تجنّب محيط العينين ويُترك عليها لمدة 10 دقائق قبل شطفه جيداً بالماء البارد.

- القناع المضاد للتجاعيد: لتحضيره يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من جل الصبّار (تحصلون عليه من نبتة الصبار الموجودة في المنزل أو يباع جاهزاً في المتاجر)، ملعقة صغيرة من الزبادي، وبياض بيضة. طبّقي هذا الخليط على بشرة الوجه مع تجنّب محيط العينين. يُترك عليها لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء البارد.

- القناع المضاد للزيوان: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من جل الصبار، ربع ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الزبادي، ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. يُطبّق هذا القناع على بشرة الوجه مع تجنّب محيط العينين وتركه لمدة 4 دقائق قبل شطفه جيداً بالماء.

- القناع المغذي جداً: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من جل الصبار، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من الزبادي. طبّقي الخليط على بشرة الوجه مع تجنّب محيط العينين. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد. وهو يناسب البشرات الجافة والفاقدة للحيوية بشكل خاص.

- القناع المضاد للهالات الداكنة: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من البن، ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ورشّة من الفلفل الأسود. يمكن إضافة القليل من الماء إلى هذا الخليط للحصول على صيغة يسهل تطبيقها على محيط العينين. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة 5 دقائق قبل شطفه بالماء البارد.

- القناع المضاد لاحمرار البشرة: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من بودرة شاي الماتشا، نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ونصف ملعقة صغيرة من الماء. يُطبّق هذا الخليط على بشرة الوجه مع تجنّب محيط العينين، على أن يُترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.

- القناع المهدئ للبشرات الحساسة: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من جل الصبار، حبة من الموز ناضجة ومهروسة، ونصف ملعقة صغيرة من العسل. يُطبّق هذا الخليط على بشرة الوجه مع تجنّب محيط العينين ويُترك لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء البارد.