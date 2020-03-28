إلغاءات جديدة في روزنامة الموضة والسبب.. "كورونا"

تسبب انتشار وباء كورونا في شل العديد من أسابيع الموضة العالميّة. وفي غياب نهاية واضحة لتدابير الحجر الصحي التي تطال مليارات الأشخاص حول العالم، تم إلغاء أسابيع الموضة الصيفيّة في كلٍ من لندن، وباريس، وميلانو.

في هذا الإطار أعلن مجلس إدارة اتحاد الخياطة الراقية في باريس إلغاء فعاليات أسبوع الموضة للأزياء الرجاليّة الذي كان سيُقام بين 23 و28 من شهر يونيو/حزيران. وألغى أيضاً أسبوع الخياطة الراقية الباريسيّة الذي كان مقرراً في الفترة الممتدة بين 5 و9 يوليو/تموز المقبل. وكشف المجلس في بيان أصدره أن الاتحاد يعمل بنشاط مع أعضائه على إيجاد بدائل ممكنة للعروض.

في إيطاليا، أعلنت منظمة Camera Nazionale della Moda Italiana أن أسبوع الموضة الرجالية الذي كان سيُقام في ميلانو بين 19 و23 يونيو/حزيران قبل أسبوع باريس مباشرةً سوف يؤجّل ويُدمج مع أسبوع الملابس النسائيّة الذي سيُقام في شهر سبتمبر/ايلول المقبل. وقد قالت المنظمة في بيان لها إنها تعمل على إيجاد بدائل رقميّة للعروض التي كان من المقرر أن تقدّم خلال أسبوع الموضة وذلك حتى يتسنّى لموسم الشراء أن يبقى في موعده المحدّد.

في بريطانيا أعلن مجلس الأزياء البريطاني British Fashion Council أن عروض الأزياء الرجاليّة التي كان من المقرر إجراؤها في شهر يونيو/حزيران القادم لن تُقدّم، وأن المنظّمة تبحث عن سبل جديدة لاستبدالها بعروض رقميّة. أما في نيويورك فقد ألغى مجلس مصممي الأزياء في أميركا جدول أعمال عروض رحلات2021.

وكانت الأسابيع الماضية شهدت إلغاءات بالجملة لجميع عروض مجموعات رحلات 2021 حول العالم. كما تمّ إلغاء مهرجان Met Gala ومعرض الأزياء المرافق له والذي كان سيُقام في بداية شهر مايو/أيار، وتمّ إلغاء أسبوع Mercedes-Benz للموضة الذي كان سيُقام في روسيا الأسبوع المقبل.