هكذا يمكنك اعتماد الساونا المنزلية لتنظيف البشرة بالعمق

تحتاج جميع أنواع البشرة إلى علاج منقٍّ عند الانتقال من فصل إلى آخر. ورغم ظروف العزل المنزلي التي نعيشها نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد، ننصحكِ بعدم إهمال هذه الخطوة واستبدال جلسة تنظيف البشرة بالعمق في معهد التجميل التي كنتِ تعتمدينها في بداية الربيع بجلسة "ساونا منزلية" تنظّف بشرتكِ بالعمق وتحضّرها لاستقبال مستحضرات العناية.

لتطبيق جلسة الساونا المنزلية، يمكن الاستعانة بآلة ساونا كهربائيّة مخصصة لإنتاج بخار الماء أو اعتماد الطريقة التقليديّة بوضع ماء يغلي في وعاء وتعريض بشرة الوجه للبخار المتصاعد من هذا الوعاء. ولكن ما هي فوائد هذه الجلسة على البشرة؟

يساعد البخار الدافئ على توسيع مسام البشرة مما يسهّل تنظيفها بالعمق من الإفرازات والغبار وآثار الماكياج المتراكمة بداخلها، كما يُسهّل استخراج الزيوان في حال وجوده. تتوجه هذه التقنية إلى جميع أنواع البشرة وليس فقط إلى البشرة المختلطة أو الدهنية أو المعرّضة للإصابة بحب الشباب التي تستفيد منها عادةً بشكل خاص. وهي تحارب آثار التلوث والإجهاد على أن يتم تعريض البشرة للبخار الدافئ لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ما هي الخطوات المفيدة في هذا المجال؟

في حالة البشرة المعرّضة لظهور الزيوان، ينصح خبراء العناية بالبشرة بالخضوع للساونا المنزلي مرة كل أسبوعين. وفي جميع الحالات الأخرى، يكفي إجراء هذه الجلسة مرة كل 4 أسابيع. وهي ضرورية أيضاً في بداية كل فصل حيث تطرأ تبدلات مناخية تتطلّب من البشرة التكيّف معها بطريقة سريعة.

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يُنصح عادةً أن يسبق الجلسة تنظيف جيّد للبشرة ثم تطبيق مقشّر ناعم عليها، على أن يتم تعريض البشرة بعدها للبخار الدافئ لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة مما يسهّل إزالة الزيوان عبر الضغط على البشرة بواسطة الأصابع المغلّفة بمحرمة نظيفة. من الضروري أن تتم هذه الخطوة بنعومة كي لا تترك أيّ ندبات على البشرة.

يُنصح بإنهاء جلسة الساونا بتطبيق قناع مرطّب ومهدئ للبشرة يساعد على تقليص مسامها ثم رشّها بالمياه المنعشة.

أعشاب وزيوت أساسية مفيدة

أضيفي حفنة من أوراق النعناع أو الصعتر أو إكليل الجبل أو اللافندر إلى حمام البخار فهي تتمتع بمفعول مهدئ ومنقٍّ. كما يمكن إضافة نقطتين من الزيوت الأساسية إلى حمّام الساونا على أن يتم اختيارها وفق نوع البشرة وحاجاتها.

• للبشرة الجافة، جرّبي زيت الجزر الأساسي أو زيت خشب الكاد.

• للبشرة الدهنية والمختلطة، جربي زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي أو زيت الجيرانيوم.

• للبشرة الفاقدة للحيوية، جرّبي زيت الكالندولا أو زيت البابونج أو زيت الورد الدمشقي.