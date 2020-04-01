إطلالات رمضانية من وحي أزهار الربيع بتصميم عُماني

الاستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك جارية، رغم الأزمة التي يشهدها العالم بسبب انتشار وباء كورونا.

وقد حرص المصممون العرب على تقديم مجموعاتهم من الأزياء التي تناسب أجواء هذا الشهر المبارك. من المجموعات اللافتة في هذا المجال تلك التي قدّمتها المصممة العمانية نور البحراني، والتي تضمّنت إطلالات أنثوية راقية تجمع بين الطابع العصري واللمسات التقليدية.

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درست نور الهندسة الإلكترونية، لكنها تخلت عن مجال دراستها لتتبع شغفها الذي قادها باتجاه مجال الموضة. وتُشكّل هذه التصاميم التي قدّمتها لربيع وصيف 2020 باكورة مجموعاتها.

من رقّة أزهار الزنبق، استوحت المصممة قفاطين وأثوابا طويلة بتدرجات من ألوان الباستيل، تزيّنت بالزخارف الدقيقة والكشاكش الناعمة. الطابع الأنثوي العصري كان طاغياً على هذه المجموعة التي جمعت بين القصات الكلاسيكية واللمسات الراقية التي تناسب أوقات الليل والنهار.

وتماشياً مع الأجواء الربيعية، ركّزت نور البحراني في مجموعتها هذه على لوحة ألوان متنوعة، بين الزهري الفاتح والليلكي والدراقي والبيج الذهبي. وهي طعّمت أزياءها بلمسات شرقية تناغمت بتناسق تام مع الطابع العصري الذي يلبي متطلبات المرأة العربية.