7 وصفات طبيعية تساعدكِ في تلوين شعركِ بالمنزل

تسبب إقفال صالونات التجميل في ظل انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي في مشكلة حقيقيّة لكل امرأة اعتادت على الاستعانة بخدمات تلوين الشعر التي تؤمنها هذه الصالونات. ولكن هل تعلمين أنه يمكنكِ الاستعانة بمجموعة من الوصفات الطبيعيّة التي تساعدكِ على تلوين شعركِ بانتظار أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي.

تتميّز الخلطات النباتية الملونة للشعر بكونها صحية وخالية من أي مواد كيمياوية. وهي تُشكّل علاجاً يقوّي الشعر ويحميه بخلاف مستحضرات التلوين الكيمياوية التي تعرضه للجفاف والتلف.

استعيني بالقهوة والليمون والكركم وغيرها من المواد الطبيعية التي تُكسب الشعر لوناً جميلاً وتقوّيه في الوقت نفسه، وذلك من خلال استعمال هذه الخلطات سهلة التحضير لإحياء لون شعركِ الطبيعي ولإخفاء الشيب.

القهوة

لإحياء لون شعركِ البني الداكن، اخلطي مقدار ملعقتين كبيرتين من بقايا تفل القهوة أو من حبيبات القهوة الجاهزة مع مقدار ملعقتين كبيرتين من البلسم "كونديشنر" وأضيفي إليها القليل من الماء للحصول على قناع يسهل تطبيقه على كامل الشعر النظيف. غطّي شعركِ بقبعة حمّام بلاستيكية واتركي هذا القناع على الشعر لمدة ساعة من الوقت أو أكثر. يُنصح بتطبيق هذا القناع عدة مرات متتالية للحصول على لون داكن جداً.

الشاي الأسود

يتميّز الشاي الأسود بخصائصه المضادة للأكسدة ولكنه أيضاً ملوّن طبيعي للشعر يُستعمل منذ القدم لإكساب الشعر البني والأسود لوناً حيوياً. لتلوين الشعر بواسطة الشاي، اغلي ليترا من الماء وأضيفي إليه 200 غرام من أوراق الشاي الأسود. اتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، ثم ارفعيه عن النار واتركيه يرتاح لمدة 24 ساعة ثمّ صفيه واستعمليه لشطف الشعر بعد غسله بالشامبو.

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للحصول على لون داكن أكثر استعملي نقيع الشاي كقناع تطبّقينه على الشعر الرطب وتتركينه لمدة ساعة قبل غسله.

البابونج

تتميّز زهرة البابونج الربيعية بقدرتها على تفتيح لون الشعر وإحياء خصلاته الكستنائية. لتحضير محلول مُفتّح للشعر، اخلطي كميّة مماثلة من أزهار البابونج، عشب الأذريون، وبودرة الكركم وأضيفي إليها مقدار فنجانين من الماء الغالي. اتركي الخليط يرتاح لمدة 20 دقيقة ثم صفّيه وطبّقيه على الشعر المغسول. يُترك هذا النقيع على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل شطفه، وللحصول على نتيجة سريعة يُنصح بتكرار تطبيق هذا القناع بعد كل شامبو.إكليل

الجبل

تتميّز عشبة إكليل الجبل بفعالية كبيرة في تغطية الشعر الأبيض وإحياء لون الشعر البني، كما أنها تقوّي الشعر وتعتني بفروة الرأس. أضيفي حفنة من إكليل الجبل إلى ليتر من الماء الغالي ثم ضعي الخليط فوق نار خفيفة لمدة نصف ساعة، وبعد رفعه اتركيه يرتاح لمدة 3 ساعات. عند الاستعمال، اخلطي هذا النقيع مع القليل من بودرة الطين الأخضر للحصول على صيغة يسهل مدّها على كامل الشعر وتركها لمدة ساعة. اغسلي بعدها شعركِ بالشامبو واشطفيه بما تبقّى من نقيع إكليل الجبل.

المريمية

تتمتع عشبة المريميّة بفعالية في مجال تغطية الشعر الأبيض بشكل طبيعي، وهي تؤمّن مفعولاً مماثلاً للمفعول الذي يؤمّنه استعمال الشاي أو القهوة في هذا المجال. أضيفي 200 غرام من أوراق نبتة المريميّة إلى ليتر من الماء الغالي واتركيه على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة. ارفعي الخليط عن النار واتركيه يبرد قبل تطبيقه على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو المعتاد.

عصير الشمندر والجزر

يُشكّل خليط عصير الشمندر وعصير الجزر وسيلة فعّالة للحصول على تدرّجات نحاسيّة. يكفي تطبيق هذا الخليط على الشعر وتغليفه بقبّعة حمّام بلاستيكيّة ثم تركه لمدة ساعة على أن يتم شطفه بالماء المخلوط بخل التفاح. يُنصح بتكرار تطبيق هذا القناع حتى الحصول على النتيجة المرجوّة.

الليمون والعسل

يتمتع هذان المكوّنان بخصائص مفتّحة للشعر. ويعمل العسل على تفتيح اللون البني الداكن للشعر وإحياء اللون الكستنائي العسلي، كما يعمل على العناية بفروة الرأس. حضّري قناعاً للشعر يحتوي على كمية مماثلة من العسل وعصير الليمون واتركيه على الشعر لمدة ساعتين قبل غسله. يُنصح بتكرار تطبيق هذا القناع 3 أو 4 مرات للحصول على النتيجة المرجوّة.

نصائح ضروريّة

• استعملي أواني مصنوعة من خشب أو زجاج لتحضير هذه الخلطات لأن استعمال الأواني المعدنيّة ممكن أن يؤدي إلى تأكسد الخضاب الملوّنة فيها.

• إن تغليف الشعر بالنايلون بعد تطبيق القناع يؤدي إلى تفعيل النتائج.

• قد يكون من الضروري تكرار تطبيق هذه الأقنعة عدة مرات للحصول على النتائج المرجوّة.

• طبّقي على الشعر بعد التلوين قناعاً مرطباً يُضاف إليه القليل من خل التفاح مما يساعد على تثبيت اللون وتأمين اللمعان للشعر.

• انتظري 4 أيام قبل غسل الشعر بعد تطبيق هذه الخلطات الملوّنة للمساعدة على تثبيت اللون بشكل أفضل.