3 أخطاء تفقدك إشراقكِ خلال محادثات الفيديو

تُشكّل محادثات الفيديو الوسيلة الوحيدة للتواصل بالصورة مع الأهل، والأصدقاء، وزملاء العمل في ظل انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي. فإذا كنتِ تشتكين من أنكِ تبدين شاحبة وبشرتكِ فاقدة للحيوية خلال هذه المحادثات، فاعلمي أن السبب قد يعود إلى 3 أخطاء ترتكبينها. ندعوكِ للتعرّف عليها فيما يلي:



1- عدم اختيار الزاوية المناسبة للتصوير:

يُشكّل اختيار الزاوية المناسبة لوضع الهاتف الذكي، الكومبيوتر المحمول، أو الحاسوب اللوحي أثناء إجراء محادثات الفيديو شرطاً أساسياً للحفاظ على إشراقة الطلّة. إن اختيار الزاوية المناسبة يحول دون ظهور مشكلة الذقن المزدوج وعيوب الوجه الأخرى. ولذلك يُنصح عدم وضع الجهاز على مستوى الأنف ولكن رفعه قليلاً مما يسمح للوجه بأن يبدو أكثر نحافةً.

من الأخطاء الأخرى التي نرتكبها في هذا المجال هي وضع الكاميرا أمام الوجه وعلى مسافة لا تقلّ عن 30 سنتيمتراً مما يجعل الأنف يبدو أكبر مما هو عليه بنسبة 30 بالمئة. ولذلك من الضروري وضع الكاميرا على أحد جوانب الوجه وإدارته قليلاً أثناء محادثة الفيديو.

2- إهمال الضوء المناسب:

يلعب الضوء دوراً أساسياً في إبراز الصورة بشكل لافت خلال أي محادثة فيديو. إذ يمكن للبشرة أن تبدو شاحبة ومتعبة عندما ينطلق مصدر ضوء النهار من خلفها والأمر نفسه ينطبق على الإضاءة الليليّة. ولذلك يُنصح دائماً بأن يكون الضوء من الجهة الأماميّة من الوجه وعدم الاقتراب من مصدر هذا الضوء كثيراً حتى لا يبدو الوجه شاحباً نتيجة وفرة الإضاءة عليه. ابتعدي على الأقل مسافة متر واحد عن مصدر الإضاءة واحرصي على أن تكون الإضاءة الليليّة صفراء ودافئة مع الابتعاد قدر الإمكان عن الإضاءة البيضاء التي تضفي شحوباً على قسمات الوجه.

3- إهمال الاستعانة بالماكياج المعزّز للإشراق:

إذا كنتِ اتخذت قرار أن تتركي بشرتك تتنفّس من دون ماكياج خلال فترة العزل المنزلي، فتذكّري أنه إذا كنتِ تريدين أن تبدي مشرقة خلال محادثات الفيديو فعليكِ الاستعانة ببعض حيل الماكياج. ابدأي بتوحيد بشرتكِ بواسطة طبقة رقيقة من كريم الأساس الذي تستعملينه عادةً أو استعيني بكريم BB الذي يخفي الشوائب ويعزّز الإشراق. ولا تنسي الاستعانة بالكونسيلر الذي يخفي أي هالات داكنة أو علامات تعب تظهر في محيط العينين. طبّقي القليل من الظلال الدافئة على الوجنتين ولا تنسي تخطيط عينيكِ بقلم الكحل وإبراز رموشكِ باستعمال الماسكارا. أما أحمر الشفاه فاختاريه بصيغة ساتينيّة كامدة أو حتى لمّاعة. فمن شأن هذه الخطوات أن تجعل إطلالتكِ تبدو أكثر إشراقاً خلال محادثات الفيديو.