رغم الخوف.. مصمم إيطالي شهير يتحدى الوباء

قال مصمم الأزياء الإيطالي الشهير، جورجيو أرماني إنه "خائف كما الجميع" من فيروس كورونا المستجد، لكنه قرر المواجهة من خلال إنتاج بزات طبية في مصانعه المكرسة عادة للسلع الفاخرة.

إلى ذلك فرض المصمم البالغ 85 عاماً والمولود في منطقة إيميليا رومانيا وسط إيطاليا الشمالي، نفسه كأحد أبرز اللاعبين في أوساط الموضة في ميلانو، عاصمة منطقة لومبارديا. وسجل في هاتين المنطقتين أكبر عدد من الوفيات جراء وباء كوفيد-19 مع نحو عشرة آلاف وفاة أي 70% من مجمل الوفيات المسجلة رسمياً في إيطاليا.

موضوع يهمك في واقعة غريبة من نوعها، نفذت عائلة عضو الحركة الديمقراطية المتحدة في جمهورية جنوب إفريقيا، تزكيدي بيتسو، البالغ من... وصية عجيبة.. دفنوه مع سيارته في إفريقيا الأخيرة

وعندما أعلن رسمياً عن أول حالة وفاة في إيطاليا، كان جورجيو أرماني يعرض مجموعته لموسم الخريف في ميلانو، فقرر حينها إعادة تنظيم عمل شركته عازلا نفسه، مع الاستمرار بإدارتها.

كما أوضح أرماني في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس أن "ما يحصل الآن يؤثر بي كثيراً. ونظراً إلى أن النشاط متوقف" بعدما أمرت السلطات بوقف النشاطات غير الأساسية، "كان علي أن أتحرك فوراً".

وقام بتبرعات للنظام الاستشفائي الإيطالي الذي بات غير قادر على استيعاب كل المرضى. إلا أن مركزاً صحياً محلياً اتصل به وأعرب له عن حاجته للوازم وقاية.

فانطلق أرماني، الاسم البارز عالمياً في السلع الفاخرة، في إنتاج بزات حماية للطواقم الطبية في مصانعه الإيطالية في كاريه (شمال) وماتيليكا (الوسط الشرقي) وسيتيمو تورينيزي (شمال) وترينتو (شمال شرق)، قائلاً: "إنه إنتاج يكاد يكون يدوي الصنع، لأن كل المعدات في هذه المصانع لا تصلح لصنعه. ونحن نستخدم ماكينات الخياطة العادية".

إلى ذلك أكد أن البزات التي يوفرها مجاناً "حصلت على شهادة استخدام" في المجال الطبي.

ومنذ عرض الأزياء الأخير في ميلانو، خفص المصمم اتصالاته بالخارج "إلى الحد الأدنى مع إقامة مساحة عمل آمنة".