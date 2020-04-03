9 أفكار جديدة لارتداء القميص في ربيع وصيف 2020

يُشكل القميص ذو القصة الرجالية قطعة كلاسيكية في خزانة المرأة العصرية. ولذلك حرص المصممون العالميون على إدراجه في مجموعاتهم الخاصة بربيع وصيف 2020. ففي عصر "الموضة السريعة" Fast Fashion بدأنا نشهد توجهات نحو خطوات مدروسة ومسؤولة تجاه البيئة. وقد توجه المصممون نحو القطع الأساسيية في خزانة كل امرأة، وأضافوا إليها لمسات من التجدد مما يجعلها قطعاً يسهل تنسيقها بأشكال مختلفة وتكون قادرة على مرافقتنا لعدة مواسم دون أن تفقد شيئاً من رونقها وأناقتها.

تعرفي فيما يلي على أساليب مختلفة لارتداء القميص هذا الموسم.

- استهلت دار Valentino عرضها بمجموعة من القمصان البيضاء تنوعت قصاتها بين الرجالية وتلك التي تزينت بالكشاكش ذات الطابع الأنثوي. وقد ترافقت مع أكسسوارات ذهبية مميزة. استوحي منها لإدراج القميص الأبيض ضمن إطلالاتك هذا الصيف.

- في مجموعة دار Burberry البريطانية تكرر ظهور القمصان المزينة بالطبعات وباسم العلامة على الياقة والكمّين. وقد دخلت على بعضها الشراريب الحريريية التي جعلت منها قطعاً لافتة أضافت لمسات مميزة على السراويل الكلاسيكية التي تم تنسيقها معها.

- أبحر نيكولا غيسكيار المدير الإبداعي لدار Louis Vuitton بالزمن إلى الماضي وتحديداً إلى سبعينيات القرن الماضي ليستوحي من هذه الحقبة قمصان مطبعة بالمربعات نسقها مع صدريات محبوكة حيناً وسترات بلايزر حيناً آخر. وهو قدمها بأسلوب عصري ذي طابع "فينتاج" محبّب من المنتظر أن يلقى رواجاً في الموسم الجديد.

- قدمت دار Erdem القميص-الثوب الذي نفذته بخامة البرودري الإنجليزية. وقد بدا هذا التصميم لافتاً بقصاته الكلاسيكية، اللمسات الأنثوية التي زينته، وطابعه الذي لا يزول مع انتهاء الموسم الحالي.

- اختارت Tod’s تنفيذ القميص بخامة الجلد الرقيق الصيفي. وقد نسقته مع تنورة من الجلد مزخرفة بقطع اللايزر. تم تقديم هذه الإطلالة بلون حيادي رائج جداً في هذا الموسم.

- تكرر ظهور القميص الأزرق في العديد من إطلالات مجموعة Dior لهذا الموسم. وقد تم تنسيقه بأسلوب لافت ومتجدد مع العديد من القطع التي نعتمدها في حياتنا اليومية من التنانير الطويلة، والبدلات، وحتى سراويل الدنيم.

- حرصت دار Saint Laurent على تقديم القميص الأبيض بإطلالة غلب عليها الطابع الكلاسيكي بفضل سترة من المخمل وربطة عنق سوداء. ولكن دخلت عليها لمسات "كاجوال" من خلال سروال الدنيم القصير والوشاح البراق الذي التف حول الرأس.

- جمعت دار Stella McCartney بين القميص و"الكاب" في قطعة واحدة تميّزت بابتكار لافت وأناقة شديدة. وقد نسقت هذا القميص مع تنورة بسيطة وحقيبة كبيرة باللون الأزرق الفاتح نفسه. فلا تترددي في أن تستوحي من هذه الإطلالة لأناقتك هذا الموسم.

- أضافت دار Versace لمسات أنثوية على القميص المخطط ذي القصة الرجالية وقد نسقته مع الثوب الأسود، فبدت الإطلالة مميزة بأناقتها وبطابعها المتجدد.