مصمم إيطالي قتله كورونا وتبرع بـ100 ألف يورو لمكافحته

خسر عالم الموضة أحد أشهر مصمّمي الأحذية الإيطاليين، إنه المصمم سيرجيو روسي الذي توفي في مدينة سيسينا الإيطالية عن 84 عاماً إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وكان روسّي أطلق علامته المتخصصة بتصميم الأحذية والتي تحمل اسمه في ستينيّات القرن الماضي، وسرعان ما تحوّل إلى واحد من أبرز مصنّعي الأحذية العالميين، وتعاون مع أسماء كبيرة في عالم الموضة، أمثال فرساتشي، دولتشي أند غابانا، وعز الدين علايا. كما ارتدت من تصاميمه نجمات عالميّات نذكر منهن: ريهانا، لوبيتا نيونغو، لورا ديرن، وآريانا غراندي.

وفي العام 1999 بيعت دار Sergio Rossi إلى مجموعة Gucci التي يملكها تكتّل Kering المُصنّف كأحد أشهر تكتّلات الموضة في العالم. وهو قام بدوره ببيعها إلى أحد المستثمرين الأوروبيين في العام 2015.

ورث سيرجيو روسي حرفة صناعة الأحذية عن والده وقد نقلها إلى ابنه غيانفيتو الذي أطلق بدوره علامة Gianvito Rossi التي نالت شهرة عالميّة. وكان غيانفيتو أعلن عن إدخال والده إلى المستشفى منذ بضعة أيام نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ثم رثاه بعد وفاته بكلمات مؤثّرة قال فيها: كان صاحب شخصية محبّة ومعطاءة، ودائم الوقوف إلى جانب ناسه. كما كان رائداً في مجال عمله ومحبوباً من جانب معاونيه الذين شكّل معهم عائلة كبيرة. وقد رثت عائلة روسي فقيدها بكلمات تقول فيها: "شغفكَ علّمنا أن لا حدود لمن يحبّون ما يفعلون. وداعاً مايسترو".

يذكر أن سيرجيو روسي كان تبرّع الشهر الماضي بمبلغ قدره 100 ألف يورو إلى مستشفى "ساكو" في ميلانو لمحاربة انتشار فيروس كورونا الذي تسبب بوفاته.