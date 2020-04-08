10 قطع أزياء من الضروري توفرها في خزانتكِ

بعض قطع الأزياء تبقى دائماً على الموضة وتشكّل أساس مكوّنات خزاتكِ، إذ يسهل تنسيقها فيما بينها ومع قطع أخرى. اكتشفي فيما يلي قطع الأزياء هذه وتأكدي من أنكِ تمتلكينها في زمن أصبح التوجه فيه نحو "الأناقة المستدامة" التي بدأت تحلّ مكان "الموضة السريعة" Fast fashion المتهمة بأنها أكثر ثاني عنصر ملوّث في العالم.

1- القميص الأبيض:

هذه القطعة غير مرتبطة بزمن ولذلك يمكنها أن ترافقكِ لعدة سنوات. اعتمدي قميصكِ الأبيض بقصّة بسيطة لا تتأثر بالموضة وبتصميم قريب من الجسم يساهم في تحديد تضاريسه. واختاريه بخامة قطنية تتناسب مع قصته الكلاسيكيّة وطابعه العمليّ.

2- الثوب الأسود البسيط:

أطلقته المصممة الفرنسيّة الراحلة غابرييل شانيل في بداياتها، وما زال يحتلّ حتى اليوم مكانةً أساسيّة في خزانة المرأة الأنيقة. يرمز الثوب الأسود البسيط إلى الأنوثة والأناقة الراقية. اختاريه بكمّين طويلين أو قصيرين على أن يصل طوله إلى حدود الركبتين، فمن شأنه أن يرافقكِ لسنوات طويلة.

3- السترة الجلديّة:

يُطلق على هذه السترة إسم Perfecto في قاموس الموضة وهي قطعة أساسيّة في خزانة المرأة العصريّة، إذ يسهل تنسيقها مع العديد من قطع الأزياء الأخرى مثل سراويل الدنيم، الأثواب، التنانير والبناطيل المختلفة. اختاري سترتكِ من الجلد الاصطناعي إذا كنتِ تهتمّين بالبيئة، فالعديد من دور الأزياء العالميّة اتخذت هذه الخطوة وأقلعت عن استعمال الجلد الطبيعي في تصاميمها لهذا السبب.

4- معطف "الترنش" الواقي من المطر:

هو تصميم بريطانيّ بامتياز ولكنه استطاع أن يغزو العالم ويتحوّل إلى قطعة أساسيّة في خزانة كل امرأة عصريّة. طابعه العمليّ والمريح يجعله رفيقكِ المثالي خلال السفر وفي الأوقات التي يصبح فيها الطقس غائماً أو ماطراً. اختاريه بلون محايد ليسهل تنسيقه مع أزيائكِ اليوميّة.

5- "التوب" المخطط:

يعود الفضل في إطلاقه إلى المصمم الفرنسي الشهير جان بول غوتييه، الذي استطاع أن يُخرج هذه القطعة من قاموس الأناقة الفرنسيّة ويحوّلها إلى عنصر أساسيّ في خزانة كل امرأة عصريّة. يتميّز "التوب" المخطط بطابعه البحري وهو يجمع بين الكلاسيكيّة واللمسات "الكاجوال"، ولذلك نجد أن ظهوره يتكرر في كل موسم على منصّات عروض الأزياء العالميّة.

6- سروال الدنيم:

يمكن لسروال الدنيم ذات النوعيّة الجيّدة أن يرافقكِ لسنوات طويلة. اختاريه بقصة تناسب شكل جسمكِ، تشعركِ بالراحة، وبخامة متينة ذات لون كلاسيكي يسهل تنسيقه مع العديد من القطع الأخرى المتوفرة في خزانتكِ.

7- سترة الدنيم:

تتميّز سترة الدنيم بكونها قطعة غير مرتبطة بزمن، فهي تبقى على الموضة دائماً ويمكن أن ترافقكِ في مختلف الفصول وحتى في أوقات السفر نظراً لطابعها العملي، المريح، والسهل التنسيق مع معظم الأزياء الموجودة في خزانتكِ. اختاريها بقصة كلاسيكيّة وبعيدة عن الزخارف حتى لا تملّي منها بعد فترة قصيرة.

8- "التي-شيرت" الأبيض:

هو أكثر قطع الأزياء بساطة، ولكن وجودها أساسي في خزانة كل امرأة. وهي من القطع التي لا ترتبط بصيحة أو موضة معيّنة. اختاريه بنوعيّة جيّدة ليحافظ على أناقته لفترة طويلة.

9- التنورة ذات القصّة المستقيمة:

قصّتها البسيطة تجعل منها مناسبة لكافة أشكال الأجسام. يسهل ارتداؤها في مناسبات مختلفة خلال النهار والليل، وتنسيقها مع قميص كلاسيكي للعمل أو مع بلوزة حريريّة لإطلالة مسائيّة أنيقة. اختاريها بتصميم مريح وبعيد عن التعقيد لترافقكِ لأطول فترة ممكنة.

10- سترة "البلايزر" السوداء:

تُشكّل هذه السترة عنوان الأناقة، ويمكن أن تضيف لمساتها الكلاسيكيّة على ثوب أنيق أو سروال من الدنيم. اختاريها ذات نوعيّة جيّدة وقصّة مريحة تناسب شكل جسمكِ لأنها سترافقكِ في أوقات العمل والترفيه على السواء.