نايكي من الأحذية الرياضية إلى الأقنعة الواقية من كورونا

انضمّت Nike، أحد أشهر مصنّعي الأحذية والثياب الرياضية في العالم، إلى دور الأزياء التي توظّف جهودها لمحاربة وباء كورونا العابر للقارات.

وأطلقت العلامة الرياضية في هذا الإطار قناعاً حامياً موجّهاً للأطباء والممرضين الذين يهتمون بالمصابين بفيروس كورونا.

وصنّع هذا القناع من مادة البلاستيك المستعملة أصلاً في صناعة حذاء Nike Air الرياضي الشهير. وهو يتمتع بتصميمه العملي البسيط والمريح في الوقت نفسه، حيث تمّت الاستعانة بالحشوات المستعملة أصلاً لعنق الحذاء بهدف حماية الجبين من الانزعاج الذي يمكن أن يسببه استعمال القناع لفترة طويلة. أما رابط تثبيت القناع فهو نفسه الذي تستعمله العلامة في تصنيع الثياب والحقائب الرياضيّة. وقد تمّت الاستعانة بمادة البلاستيك الشفّاف التي توضع أيضاً في نعال أحذية Nike Air للجهة الشفافة من القناع.

يأتي تصميم هذا القناع ثمرة تعاون بين علامة Nike وجامعة "أوريغون" الأميركية المتخصصة في مجال تدريس علوم الصحة. وتقوم Nike بتنفيذ هذه الأقنعة في معاملها وفق 9 مراحل مدروسة بعناية. وهي حرصت على أن تكون سبّاقة في تصنيع هذا النوع من الأقنعة التي تؤمّن الحماية التامة للوجه، كما تُطيل أمد حياة الكمّامة الطبيّة. وقد بدأت Nike توزيع هذه الأقنعة مجاناً على الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات الأميركيّة.