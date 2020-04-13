4 وصفات منزلية سهلة وفعالة تعيد إلى الشعر لمعانه

استفيدي من فترة الحجر المنزلي لتُعيدي إلى شعركِ الفاقد للحيوية بعضاً من لمعانه الطبيعي. تعرّفي فيما يلي على 4 وصفات سهلة وفعّالة تُكسب الشعر لمعانه المفقود.

1- قناع يُنعّم الشعر ويُعزّز بريقه:

3 مكوّنات فقط تحتاجينها لتحضير هذا القناع الفعّال جداً: البيض، العسل، والليمون. فالعسل يُنعّم الشعر، فيما يعمل عصير الليمون على تغذيته، ويُساهم البيض في تعزيز لمعانه.

لتحضير هذا القناع، يكفي خلط حبتين من البيض، ملعقتين كبيرتين من العسل، وعصير حبة من الليمون. يُطبّق هذا الخليط على شعر رطب ويُترك لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً حتى الحصول على النتيجة المرجوّة.

2- قناع يغذّي الشعر ويُكسبه اللمعان:

مكوّنات هذه الوصفة موجودة في مطبخكِ: زيت زيتون لتغذية الشعر، عسل لتغذية فروة الرأس، وعصير ليمون لتعزيز لمعان الشعر.

لتحضير هذا القناع، يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من العسل، 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من عصير الليمون. يُنصح بتطبيق هذا القناع على مسافة 10 سنتيمترات من جذور الشعر وحتى الأطراف، على أن يتمّ تركه على الشعر لمدة ساعة على الأقل مع تغليف الشعر بقبعة حمّام بلاستيكيّة أو بمنشفة دافئة، ثم شطفه جيداً قبل غسله بالشامبو الذي تستعملينه عادةً. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة كل أسبوعين.

3- لوشن مُعزّز لبريق الشعر:

تناسب هذه الوصفة جميع ألوان الشعر، وهي تعزّز بريقه ولمعانه بشكل فوري. لتحضيره أنت بحاجة إلى ليتر من الماء تضيفين إليه خل التفاح إذا كان شعركِ داكناً، شاي الروباص إذا كان شعركِ باللون الأحمر، وأزهار البابونج إذا كان شعركِ فاتح اللون.

للحصول على شعر بنيّ ذي بريق صحي، يكفي خلط ليتر من الماء مع مقدار فنجان قهوة من خل التفاح. للشعر الأحمر، انقعي ظرفا من شاي الروباص بليتر من الماء الدافئ وضعي الخليط ليبرد في الثلاجة. للشعر الأشقر، أضيفي 5 أزهار من البابونج إلى ليتر من الماء الساخن ثم ضعي الخليط في البراد. استعملي هذه الوصفات كخطوة نهائية لشطف الشعر في المرحلة النهائية بعد شطفه بالماء العذب.

4- لوشن الليمون لشعر ناعم وحيوي:

تتميّز هذه الوصفة بأنها قديمة وقد أثبتت فعاليتها على مرّ العصور في إكساب الشعر لمعاناً حيوياً، كما أنها سهلة جداً ولا تحتاج سوى إلى مكوّنين. أضيفي عصير حبة كبيرة من الليمون أو 5 نقاط من زيت الليمون الأساسي إلى ليتر من الماء واستعملي هذا الخليط لشطف الشعر بعد غسله بالشامبو ثم شطفه بالماء العادي. استعملي هذا اللوشن في كل مرة تغسلين بها شعركِ للحصول على النتائج المرجوّة.