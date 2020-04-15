3 تمارين للوجه تزيل تجاعيد الجبين...جرّبيها!

تتمتع العديد من التمارين السهلة التطبيق بفعالية كبيرة في مجال مكافحة تجاعيد الجبين. تعرّفي على 3 منها فيما يلي، وابدأي بتطبيقها يومياً لتتخلّصي من هذه التجاعيد المزعجة مع انتهاء فترة العزل المنزلي.

تُعتبر التمارين الخاصة بالوجه وسيلة طبيعيّة فعّالة للتخفيف من هذه التجاعيد. وهي تتمتع بمفعول وقائي من ظهور تجاعيد جديدة وتُعزّز شباب الوجه. فلا تترددي في إدراجها ضمن روتينكِ التجميلي اليومي وستلاحظين فوائدها المتعددة.

- تمارين خاصة بتجعيدة الأسد:

يُشكّل التمرين الخاص بتجعيدة الأسد وسيلة وقائيّة يُنصح بتطبيقها منذ سن الـ25. وهو يُساعد على الوقاية من ظهور هذه التجعيدة العاموديّة التي تفصل بين الحاجبين وممكن أن تظهر في سن مبكرة جداً لدى النساء اللواتي يكثرن من قطب الحاجبين.

يعتمد هذا التمرين على استعمال الأصابع لتمليس هذه التجعيدة من وسط الجبين باتجاه الجانبين وذلك أثناء قطب الحاجبين. على أن يتمّ الضغط على التجعيدة لفترة تتراوح بين ثانيتين وخمس ثوانٍ. وتكرار هذه الحركة بشكل يومي لحوالي عشر مرات.

ينصح الخبراء بتنفيذ هذا التمرين لدى تطبيق كريم ترطيب البشرة الذي تستعملينه على أن يكون متناسباً مع نوع بشرتكِ، أو لدى استعمال الكريم المضاد للتجاعيد. يساعد هذا التمرين في تمليس التجاعيد الموجودة والوقاية من التجاعيد الجديدة، كما أنه يقي من ترهل الحاجبين والجفون العلويّة.

- تمارين مملّسة للبشرة:

يُنصح بتنفيذ هذا التمرين أمام المرآة مع الحفاظ على ظهر مستقيم والتنفّس بهدوء، على أن يتمّ تكراره بشكل منتظم ولخمس مرات متتالية. تُطبّق الأصابع في وسط الجبين فوق الحاجبين على أن يتم رفع الحاجبين وإنزالها لعدة مرات متتالية بواسطة الأصابع. يساعد هذا التمرين على تمليس الجبين والتخفيف من التجاعيد الموجودة.

- حركات تعبيريّة مضادة للتجاعيد:

بعض التمارين المضادة للتجاعيد التعبيريّة تساعد أيضاً على التخفيف من الضغط النفسي. يساعد هذا التمرين على تمليس التجاعيد الأفقيّة التي تظهر على الجبين كما يُخفّف من التجاعيد العاموديّة التي يمكن أن تظهر بين الحاجبين ويُضفي الإشراق على النظرات إذا تمّ تطبيقه بشكل يومي ولثلاث مرات متتالية.

لتنفيذ هذا التمرين ابدأي بوضع الإبهامين بين الحاجبين ثم قومي بحركات ضغط منشّطة للبشرة تتوجه من الحاجبين باتجاه الصدغين ثم من الصدغين إلى الحاجبين. على أن يتمّ في نهاية هذا التمرين مدّ اللسان إلى خارج الفم لعدة مرّات بهدف تنشيط الدورة الدمويّة في الوجه.