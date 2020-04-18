استفيدي من العزل المنزلي لتحضير عطركِ بنفسكِ

كي لا تبدو ساعات العزل المنزلي طويلة، اشغلي نفسكِ بتحضير عطر من صنع يديكِ يفجّر لديكِ مواهب دفينة. تابعي خطوة بخطوة كيفيّة تنفيذ خلطة عطريّة جديدة تناسب ذوقكِ ومزاجكِ بطريقة بسيطة وسهلة التطبيق.

-اختاري الزيوت الأساسية:

يمكن لجميع أنواع الزيوت الأساسيّة أن تدخل في تكوين خلطتكِ العطريّة. اختاري ما يناسبكِ منها وفق الرائحة التي تفضّلين، الشعور الذي تمنحه لكِ، والفوائد التي تتميّز بها. وتذكّري أن بناء العطر يتمّ دائماً وفق 3 فئات عطريّة: نفحات القاعدة، نفحات القلب، ونفحات الرأس، بالإضافة إلى بضع قطرات من زيت المريميّة الأساسي الذي يعمل كمثبّت للعطر.

تعمل نفحات القاعدة عادةً كأساس للعطر، إذ تبقى روائحها على البشرة لفترة طويلة. وهي روائح تكون مستخرجة عادةً من جذوع، جذور، أو صمغ الأشجار وأبرزها: الصندل، البخور، الأرز، المرّ، كبش القرنفل، القرفة، ونجيل الهند.

نفحات الرأس هي التي تعطي شخصيّة العطر فتكون منعشة، منشّطة، زهريّة، أو متوقّدة. وهي التي نشمّها مباشرةً بعد رش العطر ويتمّ الحصول عليها من زيوت الحمضيّات والنباتات الصنوبريّة مثل الليمون، البرتقال، الليمون الهندي، الأفندي، البرغموت، والفرفين.

نفحات القلب، هي التي تؤمّن التوازن بين نفحات القاعدة ونفحات الرأس. وهي تكون خلاصات زهريّة في معظم الأحيان: ورد، جيرانيوم، ياسمين، لافندر، إيلانغ إيلانغ...على أن يتمّ اختيار زيت أو زيتين من كل فئة حسب الذوق وخلطها فيما بينها للحصول على العطر.

- اختاري القارورة المناسبة:

القارورة المثالية في هذا المجال تكون مصنوعة من زجاج ملوّن ويمكن أن تحتوي 250 ملليلتر من السائل، على أن يتم تنظيفها وتعقيمها قبل الاستعمال. بعد اختيار القارورة، يأتي دور تحديد نوع العطر الذي ممكن أن يكون ماء التواليت أو العطر المركّز.

لتحضير العطر المركّز، ابدئي بوضع 100 ملليلتر من الكحول بنسبة 70 درجة في القارورة. أما لتحضير ماء التواليت فستحتاجين 250 ملليلتر من الكحول بنسبة 70 درجة أو 150 ملليلتر من الكحول و100 ملليلتر من ماء الأزهار قد يكون ماء الورد أو ماء أزهار المريميّة.

- حضّري الخليط

بعد اختيار كمية الكحول المناسبة، يلعب الذوق الشخصي دوراً أساسياً في تنفيذ الخلطة العطريّة. أضيفي إلى كمية الكحول المعتمدة بين 5 و15 ملليلتر من كل زيت أساسي تفضّلينه، وذلك حسب قوة تواجده في الخلطة.

إذا رغبت بالحصول على عطر نسائي يتميّز بنفحاته الورديّة، يمكنكِ إضافة 7 ملليلتر من زيت الجيرانيوم الأساسي، 4 ملليلتر من زيت الفرفين الأساسي، و3 ملليلتر من زيت الأرز الأساسي. أضيفي إليها أيضاً 20 قطرة من زيت الورد وثبّتي الخليط بخمس قطرات من زيت المريميّة.

للحصول على عطر نسائي ذات نفحات شرقيّة، أضيفي إلى كميّة الكحول الموصى بها 10 ملليلتر من زيت الصندل الأساسي، 5ملليلتر من زيت الأرز الأساسي، 5 قطرات من زيت المريميّة الأساسي، وبضع قطرات من زيت الليمون وزيت الإيلانغ إيلانغ. أما إذا كنتِ ترغبين بالحصول على عطر رجالي فاستبدلي الليمون والإيلانغ إيلانغ في الخلطة نفسها بزيت المسك.

- اتركيه يرتاح:

قومي باختبار النتيجة على جزء صغير من بشرتكِ، وإذا كنتِ راضية عن النتيجة احتفظي بالقارورة في مكان بعيد عن الضوء والحرارة لمدة 4 أسابيع لكي تتفاعل الروائح جيداً فيما بينها. وبعد انقضاء هذه المدة صفّي العطر وانقليه إلى قارورة معقّمة جديدة مما سيضمن حفاظه على رائحته وفعاليته لفترة طويلة.

لا تنسي أن تدوّني مكوّنات تركيبتكِ لكي يسهل عليك إعادة تنفيذها من جديد إذا أعجبتكِ. ولتسهيل مهمة قياس الزيوت العطريّة المستعملة تذكري دائماً أن كل 20 قطرة من الزيت الأساسي تساوي 1ملليلتر، كل مقدار ملعقة قهوة تساوي 5 ملليلتر، وكل مقدار ملعقة كبيرة تساوي 20 ملليلتر.