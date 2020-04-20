تصاميم لعروس ربيع 2021 تخرق العزل الذي فرضه كورونا

كان من المفترض أن يُقام أسبوع الموضة الخاص بالعرائس في نيويورك منتصف الشهر الجاري، ولكن تمّ إلغاؤه منذ حوالي الشهر بسبب انتشار وباء كورونا حول العالم.

وقد طلب مجلس أزياء العرائس، المسؤول عن تقديم هذا الحدث، من المصممين حينها أن يقدّموا مجموعاتهم لربيع 2021 من خلال فيديوهات أو بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن الظروف المستجدّة لم تسمح للعديد من المصممين بإنهاء مجموعاتهم وبتصويرها لتقديمها للصحافة، والمشترين، والجمهور.

وقد أعلنت دار Lela Rose إحدى أشهر الدور المتخصصة بأزياء العرائس بأنها لم تستطع إنهاء سوى نصف مجموعتها، أما النصف الآخر فلن يكتمل سوى بعد انحسار وباء كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها. ولذلك فهي لن تقدّم مجموعتها الجديدة للعرائس سوى في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل وستكون المجموعة خاصة بخريف 2021.

خطوة التأجيل هذه اتخذتها أيضاً دور كبيرة أمثال: Vera Wang وTemperley London، فيما ما زالت تأمل دور مثل Marchesa وMonique Lhuillier بأن تتمكن من تقديم مجموعاتها الربيعيّة الخاصة بالعرائس بعد شهر أو شهرين. وقد أعلنت مجموعة صغيرة فقط من المصممين مثل Reem Acra وViktor&Rolf أنها استطاعت إنهاء مجموعات مصغّرة وتصويرها.

في اليوم الأخير قبل إقفال مشاغلها في نيويورك نتيجة انتشار وباء كورونا، قررت المصممة ريم عكرا التقاط بعض الصور لعارضة ترتدي أزياء مجموعتها من أثواب الزفاف لربيع 2021. ولكن هذه الصور لم تكن صالحة للنشر لولا معالجتها بتقنية "فوتوشوب". وهي اختارت أن تضيف إليها خلفيّة مزهرة تتناسق مع الطابع الحالم الذي أرادت إبرازه من خلال تصاميمها.

تألّفت مجموعة Reem Acra من 12 ثوبا تمّ تنفيذها بخامات الدانتيل والساتان. وقد ركّزت المصممة على قصّات الكتفين وعلى طابع البساطة الذي يرضي متطلّبات العروس العصريّة. وقد خيّم اللون الأبيض الناصع على جميع الإطلالات التي تميّزت بقصّات انسيابية تتناسق مع شكل الجسم.

وقدّمت دار Viktor&Rolf مجموعة مؤلفة من حوالي 25 إطلالة تمّ تصميمها لترضي أذواقا مختلفة من العرائس بأذواقهن المتعددة. الأبيض السكري هو اللون الأبرز في هذه المجموعة التي دخلت عليها تفاصيل مثل الأزهار الثلاثيّة الأبعاد، الكشاكش المطويّة، العقد التي تزيّن الخلف، وتنانير التول التي تضفي لمسات رومانسيّة ذات طابع عصري على الإطلالات.