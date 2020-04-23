إطلالات رمضانية تمزج البساطة بالأناقة.. من تصميم مصري

تُشكّل البساطة العنوان الأبرز الذي ننصحكِ باعتماده في إطلالاتكِ الرمضانيّة، خاصةً أنها لا تتعارض أبداً مع الأناقة بل تواكبها مما يجعلكِ تبدين مميزة في حفلات الإفطار والسحور التي تشكّل أبرز مناسبات الشهر الفضيل.

وتُعتبر المصممة المصريّة مرمر حليم من أبرز الباحثات عن البساطة في تصاميمها والداعيات لها خاصةً في الإطلالات الرمضانيّة. وهذا ما جعلها من المصممات المفضلات لدى العديد من نجمات العالم العربي أمثال شيرين عبد الوهاب ودرّة، ولدى السيدة المصرية الأولى انتصار السيسي.

جديد مرمر حليم مجموعة من القفاطين الخاصة بالموسم الحالي تميّزت بخاماتها الفاخرة وألوانها الحياديّة، وقصّاتها الإنسيابيّة التي تضفي أناقة لافتة على الإطلالات دون أن تتخلّى عن عنصر البساطة الذي يبقى الأبرز.

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اللمسات الشرقيّة اختلطت بالطابع العصري للإطلالات. وقد رأينا بعض القفاطين تتناسق بامتياز مع سروال الدنيم والأكسسوارات الضخمة، فيما تميّز بعضها الآخر بالكسرات الطويلة ذات الطابع الكلاسيكي. وقد ترافق بعضها مع أكمام منفوخة وتطريزات مبتكرة أضفت خصوصيّة على الإطلالات ذات القصّات المنسدلة.

الأبيض والأسود والعاجي والأزرق الهادئ والأخضر الزيتي كانت أبرز الألوان التي اعتمدتها مرمر حليم لهذه المجموعة من القفاطين التي نفذتها بخامات الحرير والبروكار والساتان والموسلين. وقد نسّقتها مع مجموعة من الحقائب الجلديّة التي تناسقت مع روحيّة القفاطين وطابعها.

تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي. واستوحوا من هذه التصاميم إطلالات تجمع بين البساطة والأناقة في الليالي الرمضانيّة.