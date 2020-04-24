هذه وصفة هالي بيري المنزلية البسيطة لتمليس التجاعيد

تشهد فترة العزل المنزلي الذي يفرضها علينا انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي إقبالاً على الخلطات التجميلية المنزلية التي تعتمد على مكوّنات موجودة أصلاً في مطابخنا.

وفي هذا السياق، كشفت النجمة الأميركية هالي بيري، البالغة من العمر 53 عاماً، عن خلطة تجميلية منزلية مؤلفة من 4 مكونات فقط تستعملها للحفاظ على شباب بشرتها وتمليس التجاعيد، بالإضافة إلى مدّ بشرتها بالنضارة والإشراق.

وكشفت النجمة سر الخلطة لمتابعيها على موقع "إنستغرام" حيث قالت: "إليكم أحد الأقنعة التجميلية المنزليّة المفضلة بالنسبة إليّ، فمكوناته تضفي إشراقاً على البشرة وتملّس التجاعيد وتعزّز النضارة".

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مكوّنات هذه الخلطة هي 4 فقط: نصف فنجان من الزبادي، ملعقتان كبيرتان من نقيع الشاي الأخضر، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ورشّة من بودرة الكركم. يكفي خلط جميع هذه المكونات جيداً ومدّ الخليط على البشرة ثم الانتظار لمدة 3 دقائق قبل وضع طبقة ثانية من الخليط فوقها وتركه لمدة 10 دقائق قبل شطفها بماء الصنبور البارد وتطبيق المرطب الذي تستعملينه عادةً.

قد يعتقد البعض أن هذه الخلطات الطبيعية أقل فعالية من الأقنعة الباهظة الثمن التي تُطلقها المختبرات التجميلية العالمية. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، حسب ما أكده نيكولا جوس خبير العناية الذي يهتم ببشرة ميغان ماركل. فهو يؤكّد أن الخلطات التجميلية المنزلية تسمح باختيار المكونات التي يتم وضعها على البشرة بعناية، ولذلك فإن نتائجها لا تقلّ فعالية عن أهم الأقنعة التجميلية المُعدّة في المختبرات العالمية.

مكونات فعالة

اختارت هالي بيري أن تجمع في هذه الوصفة عدة مكوّنات معروفة بفوائدها التجميلية، فالشاي غنيّ بمضادات الأكسدة التي تحارب الاعتداءات الخارجية والتلوث، أما الكركم فمعروف بمفعوله المضاد للالتهاب. من جهته، يلعب عصير الليمون دور مقشّر طبيعي يخفف من البقع الداكنة ويزيل الخلايا الميتة عن سطح البشرة، أما الزبادي فيعمل على تهدئة البشرة. ويؤمّن اجتماع هذه المكوّنات معاً مفعول مملّس للتجاعيد ومُفتّح للبشرة. ولذلك يُنصح بتطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً للاستفادة من خصائصه المعزّزة للنضارة والشباب.