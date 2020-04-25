معرض "واتشز أند واندرز 2020" يفتتح فعالياته افتراضياً

تسبب انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي في إلغاء معرض Watches&Wonders الخاص بالساعات الفاخرة، الذي كان سيقام في جنيف بين 25 و29 إبريل/نيسان. ولكن يبدو أن مؤسسة الساعات الفاخرة السويسرية، المنظّمة لهذا الحدث، وجدت حلاً لتقديمه عبر منصّة افتراضيّة على موقع watchesandwonders.com الذي سيتمّ إطلاقه ظهر اليوم بتوقيت أوروبا.

عُرف هذا المعرض سابقاً باسم الصالون العالمي للساعات الفاخرة SIHH، وهو من أهم معارض الساعات في العالم. ومن المنتظر أن يأخذ موقعه شكل عرض افتراضي تسهل متابعته من قبل وسائل الإعلام، هواة الساعات، المستهلكين، وبائعي التجزئة.

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بلغ عدد المشاركين في الموقع حتى الآن حوالي 30 من أشهر دور الساعات في العالم منها: Cartier، وHermes، وIWC، وPiaget، وVacheron Constantin، وJaeger LeCoultre...التي ستقوم بعرض جديدها من الساعات عبر مقاطع فيديو وعناصر تفاعليّة أخرى تقدّم معلومات عامة عن صناعة الساعات ومقابلات حصريّة مع مصنعيها.

يخطّط المسؤولون عن هذه المنصة لتطويرها بشكل سريع والتحضير لفعاليات سوف ترافقها، أبرزها معرضها السنوي الذي سيقام في شهر أبريل/نيسان2021 في باليكسبو مركز المعارض في جنيف.

من المنتظر أن يتحوّل موقع watchesandwonders.com إلى فسحة تواصل ومنتدى يجمع أبرز الاختصاصيين في مجال صناعة الساعات الفاخرة، ويقدم فرصة التعرّف إلى جديدهم وإلى تاريخهم العريق في مجال صناعة الساعات.

وكان صالون جنيف العالمي للساعات يستقطب في السنوات الماضية حوالي 23 ألف زائر وأكثر من 30 عارضا من بين دور الساعات العالميّة الفاخرة، فهل ستشكّل خطوة نقله افتراضياً مدخلاً إلى إمكانية متابعته من قبل الملايين حول العالم. وهو يكون بذلك سباقاً في الانتفال من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي لتليه بعد ذلك العديد من معارض الساعات، والمجوهرات، والأزياء في أنحاء مختلفة من العالم.