التنورة الطويلة خياركِ المناسب لإطلالة رمضانية راقية

تُشكّل التنورة الطويلة إحدى قطع الأزياء التي تُسهّل الحصول على إطلالة محتشمة وراقية في رمضان، ويمكن ارتداؤها في أوقات الليل والنهار شرط التقيّد ببعض النصائح التي تسهّل تنسيقها مع قطع الأزياء والأكسسوارات المكمّلة للإطلالة. تعرّفي فيما يلي على أبرز هذه النصائح واكتشفي خيارات جديدة لارتداء التنورة الطويلّة توفّرها مجموعات أزياء ربيع 2020.

احرصي على اختيار التنورة الطويلة بطول لا يعيقكِ ويؤّمن لكِ سهولة الحركة.

- عند تنسيق التنورة الطويلة مع قميص، حاولي وضع هذا الأخير داخل التنورة وحدّدي خصرك بحزام جلدي للحصول على إطلالة متناسقة.

- نسّقي التنورة الطويلة مع حذاء مسطّح أو مزوّد بكعب مدمج، وتجنّبي ارتداءها مع الأحذية ذات الكعب الرفيع والمرتفع جداً.

- تجنّبي التنورة الطويلة المنفّذة بخامة قاسية إذا كنتِ ممتلئة، واحرصي على اختيارها بقماش انسيابيّ يخفي عيوب الجسم بدل إبرازها.

- لا ترتدي التنورة الطويلة مع سترة طويلة أيضاً، حتى لا تجعل إطلالتكِ تبدو أضخم وأقصر.

- ابتعدي عن تنسيق التنورة الطويلة مع أكسسوارات ضخمة أو قلادات طويلة جداً، فهي لا تتناسب معها.

- لا تخلطي بين عدة خامات أو طبعات في إطلالتكِ عند ارتداء التنورة الطويلة للحفاظ على بساطة الإطلالة.

- عند اعتماد التنورة الطويلة المطبّعة، اختاريها بطبعات كبيرة إذا كنتِ نحيفة وبطبعات صغيرة إذا كنتِ ممتلئة.

- ابتعدي عن الخامات اللامعة والبرّاقة مثل الساتان والحرير، أو تلك المزيّنة بالشك أو الخرز في التنورة الطويلة إذا كان قوامكِ ممتلئاً.

- نسّقي التنورة الطويلة الفضفاضة مع "توب" علوي قريب من الجسم لتحقيق توازن في الإطلالة. ولا تترددي في اعتماد الألوان الفاتحة والزاهية لتنورتكِ الطويلة بهدف الحصول على إطلالة حيويّة.