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جديد دور الساعات.. ابتكارات فخمة وأنيقة وتقنيات مبهرة

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
ساعة مايون دو كارتييه
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لم تتمكّن دور الساعات العالميّة من تقديم جديدها في معرض Watches&Wonders الذي كان مقرراً إقامته في مدينة جنيف السويسريّة خلال الأسبوع الجاري. ويعود ذلك إلى انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي وإلى إلغاء فعاليات هذا الحدث السنوي الذي كان يُعرف سابقاً باسم "المعرض العالمي للساعات الفاخرة SIHH".

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عوضاً عن هذا الحدث، كشفت أبرز دور الساعات عن أحدث ابتكاراتها بشكل افتراضيّ من خلال منصّة watchesandwonders.com التي تمّ إطلاقها في الأيام الماضية. زوّار هذا الموقع يمكنهم أن يكتشفوا أحدث تصاميم الساعات التي أطلقتها حوالي 30 من أبرز العلامات التجاريّة العالميّة المتخصصة في صناعة الساعات.

على هذا الموقع، يمكنكم اكتشاف المهارات الهندسيّة الجديدة لأسماء لامعة مثل Hermes، وCartier، وVacheron Constantin، Piaget. تعرّفوا فيما يلي على مجموعة من أبرز الساعات التي تمّ إصدارها في هذا المجال.

ساعة Maillon de Cartier التي تتميّز بكونها ساعة وسوار في الوقت نفسه. تصميمها يجمع بين قلبها الكلاسيكي وسوارها المبتكر الذي تحدّى قساوة المعدن ليلتفّ كشريط من الحرير حول المعصم.

ساعة Arceau L’heure de la Lune من Hermes التي يقتصر إصدارها على 30 قطعة فقط. وهي تتزين بنقوش تظهر مراحل دورة القمر حول نصفيّ الكرة الأرضيّة الشمالي والجنوبي، متمثّلةً بقمرين من اللؤلؤ يتألقان على خلفيّة بركانيّة سوداء.

ساعة آرسو لور دو لا لون من هيرميس ساعة آرسو لور دو لا لون من هيرميس

ساعة Cartier Tank Asymetriqueبإصدار جديد يحمل عنوان "مواجهات غير متوقّعة" ويتميّز بتوسيع مستطيل للنسخة الأصليّة ونقل أرقام القرص بمقدار 30 درجة إلى اليمين.

كارتييه تانك أسيمتريك كارتييه تانك أسيمتريك

ساعة Altiplano Ultimate Concept من Piaget التي تعتبر أنحف ساعة ميكانيكيّة في العالم ولا تتعدى سماكتها 2 ملليمتر. تمّ تنفيذ هيكل هذه الساعة من سبائك عالية التقنيّة مصنوعة من الكوبالت. ويأتي تصميمها الجديد وليد 6 أعوام من التطوير و5 براءات اختراع. يذكر أنه لا يتمّ تصنيع سوى 3 قطع منها كل عام.

ساعة ألتيبلانو ألتمايت كونسيبت من بياجيه ساعة ألتيبلانو ألتمايت كونسيبت من بياجيه

ساعة Traditionnelle Tourbillon Jewellery من Vacheron Constantin. تتميّز هذه الساعة بتصميمها الجديد بكل خصائص المجموعة التي تنتمي إليها، وهي متوفرة بالذهب الوردي والذهب الأبيض، ويتم ترصيعها بحوالي 560 حبة من الماس.

ساعة تراديسيونيل توربيون من فاشرون كوستانتان ساعة تراديسيونيل توربيون من فاشرون كوستانتان

ساعة Les Cabinotiers Grand Complication من Vacheron Constantin. وهي ساعة اليد الأكثر تعقيداً التي أصدرتها الدار. تتميّز بكونها ذات وجهين وقابلة للعكس بالكامل بفضل نظام خاص يقدّم تفاصيل قياس الوقت في المقدّمة. أما فيما يخصص جزئها الخلفي فيحتوي على وظائف فلكيّة كمؤشّرات الشروق والغروب، تعاقب الليل والنهار، ومراحل القمر العمريّة.

ساعة لي كابينوتييه غران كومليكاسيون من فاشرون كوستانتان ساعة لي كابينوتييه غران كومليكاسيون من فاشرون كوستانتان

ساعة 1858 Automatic 24H من Mont Blanc، التي تتميّز بمعدنها البرونزي وسوارها المصنوع يدوياً بالإضافة إلى تعقيدات فريدة تجمع بين الجماليّات القديمة والقرص العصري الجديد.

ساعة 1858 أوتوماتيك من مون بلان ساعة 1858 أوتوماتيك من مون بلان

ساعة Hampton من Baume&Mercier بإصدارها الجديد الذي يطغى عليه طراز الـ"آرت ديكو". وهي تتوفر بثلاث قياسات وتتميّز بمنحنيات ناعمة وزوايا فولاذية مصقولة. وقد تمّ تزيين قرصها بأرقام عربيّة معاصرة تغطّيها زجاجة بلوريّة مقببة.

ساعة همبتون من بوم أند مرسييه ساعة همبتون من بوم أند مرسييه

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