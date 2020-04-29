هكذا تحمين يديكِ من ظهور التجاعيد المبكرة عليها

يؤدي إهمال العناية ببشرة اليدين إلى ظهور التجاعيد عليها قبل ظهورها على الوجه. ولكن لحسن الحظ أن هناك أساليب بسيطة وسهلة تؤمّن عناية مثالية في هذا المجال. تعرّفي على أسباب ظهور التجاعيد المبكرة على اليدين ومعالجتها فيما يلي.

يتسبب افتقاد بشرة اليدين إلى الترطيب بظهور التجاعيد المبكرة عليها. ويزيد الاستعمال المتكرر للماء، مستحضرات التنظيف، وعدم تجفيف البشرة جيداً من حدّة هذه المشكلة. تتأثر بشرة اليدين أيضاً بالعوامل المناخيّة ومنها التعرّض المباشر والمتكرر للشمس والهواء الجاف.

- الوقاية من تجاعيد اليدين:

تساعد الوقاية في الحفاظ على يدين جميلتين وشابتين لأطول فترة. وهي تتمّ عبر خطوات سهلة، ولكن النتائج الإيجابية في هذا المجال تحتاج إلى تبنّي عادات يوميّة تعتني ببشرة اليدين وتؤمّن لها الحماية التي تحتاجها.

تأكدي من تجفيف يديكِ جيداً بعد غسلهما واحرصي على ترطيبهما عدة مرات يوميا. لا تهملي ارتداء القفازات المطاطيّة عند القيام بالأعمال المنزليّة وطبّقي كريم حماية من الشمس على اليدين عند الخروج من المنزل.

- خلطات طبيعيّة تعتني بيديكِ:

أثبتت بعض الخلطات المنزلية سهلة التحضير فعاليتها في العناية ببشرة اليدين وحمايتها من ظهور التجاعيد، فلا تتأخري في استعمال ما يناسبكِ منها مرة أو مرتين أسبوعياً.

• الفازلين وزيت الزيتون:

اِمزجي نصف كوب من زيت الزيتون مع 3 ملاعق كبيرة من الفازلين وعصير حبة من الليمون. اِحتفظي بهذا الخليط في وعاء زجاجيّ محكم الإغلاق واستعمليه لتدليك يديكِ قبل النوم ثم ارتدي قفازات قطنيّة تسهّل بقاء هذا القناع على اليدين طوال الليل. وستتفاجئين في صباح اليوم التالي بالحصول على بشرة بنعومة الحرير.

• نقيع البابونج:

أضيفي حفنة من البابونج إلى ليتر من الماء الغالي. اتركي الخليط حتى يبرد ثمّ صفّيه جيداً وانقعي يديكِ في هذا الخليط لحوالى 20 دقيقة. اِشطفي يديكِ بالماء الفاتر بعد ذلك وجففيهما جيداً قبل تطبيق الكريم المرطب عليهما.

• زيت الخروع:

لا يكتفي زيت الخروع بتغذية وترطيب الشعر فقط، ولكنه يتمتع بمفعول مماثل على بشرة اليدين. دلّكي بشرة يديكِ ببضع قطرات من هذا الزيت قبل النوم وارتدي قفازات قطنيّة حتى صباح اليوم التالي. عند إزالة القفازات، اِشطفي يديك بالماء واغسليهما بصابون ناعم قبل ترطيبهما بكريم اليدين الذي تستعملينه عادةً.

• بيكربونات الصوديوم والعسل:

تساعد هذه الخلطة في تقشير وترطيب بشرة اليدين. لتحضيرها يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم ذات المفعول المقشّر وملعقة من العسل ذات المفعول المرطّب، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ذات المفعول المبيّض وملعقة صغيرة من ماء الورد ذي المفعول المهدئ. دلّكي يديكِ لعدة دقائق بهذا الخليط ثم اتركيه عليها لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء وغسل اليدين بالصابون ثمّ ترطيبها بشرتها بالكريم الخاص باليدين.

• الزبادي والخيار:

يتمتع الزبادي بمفعول مقشّر ومجدّد للبشرة فيما يؤمّن الخيار الترطيب والحماية من الجفاف. لتحضير هذه الخلطة يكفي برش حبة متوسطة من الخيار وخلطها مع ملعقتين من الزبادي ثم تدليك بشرة اليدين بهذا الخليط وتركه عليها لمدة 10 دقائق. تساهم هذه الخلطة في إزالة الجلد الميت عن سطح بشرة اليدين وإكسابها النعومة التي تحتاجها.