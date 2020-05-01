5 خطوات بسيطة لتحقيق تسبيل مثالي للشعر في المنزل

فرض انتشار وباء كورونا إغلاق صالونات التجميل وتصفيف الشعر في أنحاء مختلفة من العالم، ولذلك تحوّلت العناية بالشعر إلى مهمة تطبّقها كل سيدة في المنزل.

تعرّفي فيما يلي على نصائح الخبراء لتصفيف الشعر بواسطة المجفف الكهربائي والحصول على "براشينغ" مثالي بخطوات بسيطة وسريعة.

- نصائح أساسيّة:

هذه النصائح العمليّة تسهّل عليك خطوات تصفيف الشعر:

• اِبدئي بتعريض شعركِ لحرارة المجفف بهدف تخليصه من الرطوبة. اِعتمدي الحرارة المنخفضة أثناء التجفيف لتنتقلي بعد ذلك إلى حرارة أكثر ارتفاعاً تسمح بتمليس الشعر.

• تأكدي من أن الشعر جفّ بنسبة 80% قبل أن تبدئي بتمليسه بواسطة فرشاة مستديرة والمجفف الكهربائي.

• لا تترددي في استعمال الفرشاة المستديرة الكبيرة الحجم لإكساب الشعر الحجم المطلوب عند تصفيفه.

• بعد الانتهاء من التمليس بالحرارة الساخنة، انقلي المجفف إلى الهواء البارد لتثبيت النتيجة التي تمّ الحصول عليها.

- التصفيف خطوة بخطوة:

اِعتمدي هذه الخطوات لتصفيف الشعر بسرعة وسهولة:

• حضّري شعرك للتصفيف باستعمال مستحضر رذّاذ معزّز للحجم تطبقينه على جذور الشعر فقط، ثمّ سرّحي شعركِ بواسطة المشط لتوزيع المستحضر عليه.

• رشّي على الشعر مستحضراً واقياً من الحرارة المرتفع قبل البدء بتصفيفه بواسطة المجفف الكهربائي.

• اِستعيني بفرشاة مستديرة مصنوعة من السيراميك وبحجم كبير لتمليس خصلات الشعر. اِبدئي من الجذور وصولاً إلى الأطراف على أن يرافق المجفف تمرير الفرشاة على كل خصلة من خصلات الشعر. يمكن تمرير المجفف عدة مرات على الخصلة نفسها حتى تصبح جافة ومالسة.

• قومي بتصفيف الشعر من أسفل الرأس باتجاه القمة، على أن يتمّ الانتقال من الحرارة الساخنة إلى الحرارة المتوسطة عندما يجفّ الشعر ثم إلى الحرارة الباردة لإكسابه اللمعان وتثبيت نتائج "البراشينغ" لفترة طويلة.

• للتخلّص من أي شعر متطاير، رشي القليل من الرذاذ المثبّت على كفّيك ثم مرريها على جذور الشعر وخصلاته.