لهذا السبب عليكِ بتطبيق الزبادي على الشعر قبل الشامبو

تبدو بعض الأقنعة الطبيعيّة التي تعتني بالبشرة والشعر غريبة، نظراً لاعتمادها مكوّنات غذائية لا نتوقع استعمالها في المجال التجميلي.

ومن هذه المكوّنات الزبادي، الذي تُسند إليه مهمة العناية بالشعر وتأمين حلول للعديد من مشاكله.

ولذلك ينصح خبراء العناية بالشعر باعتماد الزبادي مكونا أساسيا في الأقنعة الطبيعيّة التي يتمّ تطبيقها على الشعر على الأقل مرة أسبوعياً.

فوائد الزبادي للشعر:

يُعتبر الزبادي أحد مشتقات الحليب، وهو يتميّز بغناه بالبروتينات، والفيتامينات، والمعادن المفيدة للشعر. ومنها الحمض اللبني، الزنك، والفيتامينB، وهي عناصر ترطب الشعر، تعالج القشرة، وتحول دون تساقط الشعر.

عناية خاصة:

تتكامل فوائد الزبادي الجماليّة مع مكوّنات أخرى تدخل في تركيبة بعض الأقنعة الطبيعيّة. تعرّفوا على أبرز الخلطات المفيدة في هذا المجال:

• لتعزيز حيوية الشعر:

يكفي خلط مقدار فنجان من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وبرش حبّة من الليمون. على أن يتمّ تدليك فروة الرأس بهذا الخليط ثم تركه على طول الشعر حوالي ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر وغسل الشعر بشامبو ناعم. يتمتع هذا القناع بخصائص مقشّرة، مرطبة، ومغذّية تؤمّنها مكوناته.

• لحماية الشعر من التساقط:

يكفي خلط 3ملاعق كبيرة من جل الصبار، وملعقتين كبيرتين من الزبادي، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من العسل. يُنصح بتدليك فروة الرأس بهذه الخلطة لمدة 15 دقيقة وتركها على طول الشعر حوالي 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر ثم غسل الشعر بشامبو ناعم.

ويعمل الزبادي على تحفيز نموّ الشعر وتغذيته، فيما يتميّز الصبار بغناه الحوامض الأمينيّة ومضادات الميكروبات. أما زيت الزيتون والعسل فيعملان على تغذية فروة الرأس وترطيب الشعر.

• لعلاج القشرة:

يكفي تدليك فروة الرأس بالزبادي وتركه عليها لمدة 20 دقيقة لعلاج مشكلة القشرة. كل ذلك بفضل مكوناته المضادة للفطريات، المعيدة لتوازن فروة الرأس، والمعالجة للحكّة المرافقة للقشرة. يمكن أيضاً خلط الزبادي بالقليل من عصير الليمون قبل تطبيقه على فروة الرأس.

• للعناية بالشعر الجاف والفاقد للحيوية:

ضعي في الخلاط الكهربائي حبة ناضجة من الموز، نصف فنجان من الزبادي، 3ملاعق كبيرة من العسل، و3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل. يُطبّق هذا الخليط كقناع على الشعر المغسول حديثاً، على أن يتمّ تدليكه لبضع دقائق ثم تغطية الشعر بقبعة حمام بلاستيكيّة وتركه لمدة ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر وغسل الشعر بشامبو ناعم. يؤمن الزبادي العناية للشعر التالف، أما الموز فيرطّب الشعر ويمنع تساقطه كما يكسبه الحيوية واللمعان. ويعمل العسل على ترطيب وتغذية الشعر.