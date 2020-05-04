حفل "ميت غالا" يقام افتراضياً.. وتحد لاستنساخ أبرز إطلالاته

يوم الإثنين 4 مايو/أيار كان الموعد المقرر لإقامة حفل "ميت غالا" Met Gala2020 الذي ينظّمه معهد الأزياء التابع لمتحف الميتروبوليتان للفنون في نيويورك. ولكن هذا الحفل أُلغي بسبب انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي.

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وللتعويض عن غياب هذا الحدث الذي يُعتبر أحد أهم المناسبات العالميّة في مجال الموضة، قررت إدارة متحف ميتروبوليتان تقديم محتوى رقمي يسمح بجولة افتراضية داخل المعرض المرافق عادةً للحفل والذي يحمل هذا العام عنوان "حول الوقت: الموضة والمدة" About Time: Fashion and Duration ويتحدّث عن تطوّر الأزياء بين 1870 و2020. وتُشكّل هذه الخطوة فرصة ذهبيّة لدخول عالم هذا الحفل الذي يبلغ سعر التذكرة الواحدة لحضوره أكثر من 30 ألف دولار، بينما لا يتمّ الحصول على هذه البطاقات إلا عبر دعوات شخصيّة.

تمّ إطلاق البرنامج الخاص لهذه الفعاليات على موقع metmuseum.org، الذي تمّ تزويده بمحتوى رقمي مرتبط بمعرض "حول الوقت: الموضة والمدة" الذي تمّ إرجاؤه إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020. وتشمل الجولة الافتراضية التي يقدّمها الموقع أعمالاً من الرسوم المتحركة المنفّذة فوتوغرافياً من توقيع نيكولاس آلان كوب بالإضافة إلى مقتطفات من روايات فيرجينيا وولف ومقاطع فيديو تستعيد أبرز محطات الحفل في السنوات الخمس الماضية.

مناسبة افتراضية

تهتمّ آنا ونتور، رئيسة تحرير مجلة "فوغ" بنسختها الأميركية، شخصياً بتنظيم هذا المهرجان منذ 25 عاماً. ويُشاركها في اللجنة المنظّمة هذا العام الممثلتان ميريل ستريب وإيما ستون بالإضافة إلى نيكولا غسكيار المدير الإبداعي لدار Louis Vuitton الراعية لهذا الحدث.

يتزامن إطلاق المحتوى الجديد في الموقع مع إطلاق مجلة "فوغ" لتحدّي #MetGalaChallenge الذي دعا المشاركين إلى استعادة أبرز إطلالات النجوم في حفلات Met Gala السابقة باستخدام أدوات وأكسسوارات متوفرة في المنزل، ونشر الصور على صفحات مجلة "فوغ" ومتحف "ميت ميوزيوم" المتوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وسيتمّ الكشف عن أسماء الرابحين في هذا التحدّي اليوم على صفحة مجلة "فوغ" على موقع "يوتيوب" خلال بث مباشر يتضمّن وصلات فنيّة متنوّعة تحت عنوان "A Moment with the Met". فهل ستكون هذه المرة الأولى والأخيرة التي يُنقل فيها هذا الحدث من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي أم أنه سيتمّ الجمع بين هذين العالمين في السنوات المقبلة فنحصل على صيغة مستقبليّة متجددة لحفل "ميت غالا" الشهير؟