سواران يحملان توقيعاً عربياً يزيّنان معصمي جيجي وزين

شكّل خبر انتظار الثنائي الشهير جيجي حديد وزين مالك لطفلهما الأول مفاجأة سارّة بالنسبة للعالمين الواقعي والافتراضي. وقد أحاطتهما التمنيّات بالسلامة والسعادة، وبدأت الهدايا تصل لتهنئة الأم والأب المستقبليين.

من أبرز الهدايا التي حصل عليها الثنائي سوار لكل منهما حمل توقيعاً عربياً وتزيّن بالعين المقاومة للحسد. مصمم هذين السوارين هو اللبناني جورج خليفة الذي يعمل في مجال تصميم وتنفيذ المجوهرات في الولايات المتحدة. وقد نشر المصمم في صفحته على موقع إنستغرام صورة لمعصمي الثنائي وهما يتزيّنان بالسوارين مع عبارة "الطاقة الإيجابيّة فقط، لهذا الثنائي الجميل".

تمّ صنع هذين السوارين من الذهب الأصفر وترصيعهما بالماس ويبلغ سعر كل منهما حوالي 275 دولارا أميركيا. وقد حرص المصمم أن يقدّم للعارضة الفلسطينيّة-الدنماركيّة والمغني الباكستاني- البريطاني تصميماً مستوحى من ثقافته الشرق أوسطيّة يذكر بجذورهما المشتركة ويدعوهما لعدم ترك أي طاقة سلبيّة تؤثّر عليهما في حياتهما المشتركة. وكان جورج خليفة قد صمم سابقاً لجيجي قلادة ذهبيّة مرصّعة بالماس تحمل اسم "زين" بالأجنبيّة. والمعروف عنه أنه من المصممين المفضّلين بالنسبة للعديد من النجوم العالميين أمثال آشلي غراهام، كلوي كردشيان، آشانتي، هيفا وهبي، وساره هايلاند.