5 علامات تدل على أن كريم النهار المستعمل لا يناسبكِ

عندما يزداد جفاف، أو لمعان، أو احمرار بشرتكِ بشكل مفاجئ فقد يدلّ ذلك على أن كريم النهار الذي تستعملينه لا يناسبها. تعرّفي فيما يلي على أبرز العلامات التي يجب أن تدفعكِ إلى تغيير الكريم النهاري الذي تطبّقينه كل صباح على بشرتكِ.



1- إفرازات زهميّة غير طبيعيّة:

قد يدلّ الإفراط المفاجئ في الإفرازات الزهميّة للبشرة أن كريم النهار المستعمل غنيّ جداً نتيجة احتوائه على العديد من المكوّنات المغذّية. وهذا ما سيتسبب في تكدّس الزهم حول مسام البشرة ويؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب. اِكتفي في هذه الحالة باختيار كريم نهاري تحتوي تركيبته على عناصر مرطبة فقط مثل الحمض الهيالوريني.

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2- إحساس بالانزعاج:

عندما تعاني بشرتكِ من فقدان الحيوية وتظهر عليها بعض الخطوط لدى الضغط على سطحها، فهذا يعني أنها تفتقد إلى الماء وأن كريم النهار الذي تستعملينه لا يؤمّن لها حاجتها من الترطيب. اِستبدليه بكريم نهاري فائق الترطيب واحرصي على تطبيق أقنعة مرطّبة على بشرتكِ بشكل أسبوعي، أما لتنظيفها فاختاري مزيل ماكياج بصيغة الزيت أو الحليب يكون ناعماً عليها.

3- تحسّس مفاجئ:

عندما تظهر علامات التحسّس، والتهيّج، والاحمرار بشكل مفاجئ على البشرة فهذا يعني أن بشرتكِ لا تتحمّل واحدا أو أكثر من المكوّنات الموجودة في كريم النهار المستعمل. وقد يدلّ ذلك على أن المستحضر الذي تستعملينه لا يؤمّن لها الحماية الكافية من الاعتداءات الخارجيّة. حاولي التعرّف على المكوّن الذي يزعجكِ واختاري كريم نهاري جديدا تكون تركيبته ومكوّناته مختلفة كلياً عن المستحضر السابق. يمكنكِ التوجّه أيضاً نحو استعمال كريم يتميّز بخصائص مضادة للتلوّث ومهدّئة للبشرة.

4- صعوبة في التطبيق:

إذا كنتِ تلاحظين أن بشرتكِ لا تمتصّ بسهولة كريم النهار الذي تستعملينه، وهو يترك عليها بعض العلامات البيضاء أو القشور. فقد يعود ذلك إلى أن تركيبة الكريم ونوعيته لا تناسب بشرتكِ. استبدليه في هذه الحالة بآخر تكون تركيبته مختلفة، فبعض البشرات تناسبها الصيغ الزيتيّة أو الهلاميّة أو البلسميّة أكثر من الصيغ الكريميّة.

5- عدم تأمين أي فائدة للبشرة:

عند اختيار كريم نهار معزّز للإشراق أو لمتانة الجلد، مضاد للبقع، أو مقاوم للشوائب. فعلى نتائجه أن تبدأ بالظهور بعد 3 أو 4 أسابيع. أما عند عدم تسجيل أي تحسّن في حالة البشرة بعد انقضاء هذه المدة، فذلك يعني أن مكونات الكريم لا تناسبها. وفي هذه الحالة يُنصح باختيار كريم يتمتع بالمفعول نفسه ولكن من ماركة مختلفة وانتظار ظهور النتائج الإيجابيّة بعد حوالي الشهر.