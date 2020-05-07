هذا القناع هو الأكسسوار الرجالي الأشهر في 2020

نشرت منصّة البحث العالميّة عن الأزياء Lyst تصنيفها لأفضل المنتجات العالميّة والعلامات التجاريّة في مجال الموضة الرجاليّة للربع الأول من العام 2020.

وقد أظهر التقرير الصادر عنها أن علامة Off-White هي الأكثر تأثيراً عالمياً للمرة الثالثة على التوالي نظراً لإقبال جيل الشباب على رؤيتها التي نجحت في تقديم مفهوم "أناقة الشارع" بأسلوب مترف.

وقد احتلّ القناع الذي قدّمته لقب "الأكسسوار الرجالي الأكثر بحثاً على الإنترنت". Hlh المرتبة الثانية في هذا التصنيف كانت من نصيب دار Balenciaga بفضل عرضها الأخير الذي قدّمت خلاله مجموعة خريف وشتاء 2020.

حمل هذا العرض عنوان "نهاية العالم" وسلّط الضوء على تأثير التبدّل المناخي على حياتنا. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب علامة Nike المتخصصة بالأزياء والأكسسوارات الرياضيّة. وبذلك تخرج دار Gucci من سباق المراتب الثلاث الأولى في هذا التصنيف منذ بدايته لتحتلّ المرتبة الرابعة في هذه القائمة.

القناع في الصدارة

ازداد البحث عن الأقنعة على مواقع الإنترنت بنسبة 465 بالمئة في الفصل الأول من العام الجاري. وإذا كان ظهور هذا الأكسسوار خجولا جداً وحتى استثنائيا في المواسم الماضية، فإن انتشار وباء كورونا حوّله من قطعة تُستعمل للحماية الصحيّة إلى أبرز أكسسوارات الموضة.

وقد استفادت دار Off-White، المفضّلة لدى جيل الألفيّة، من هذا الواقع وأطلقت مجموعة من 8 أقنعة صُممت خصيصاً لمتابعيها وتمّ إطلاقها في القسم الأول من شهر مرس/آذار ونفذت في غضون أيام فقط. يتراوح سعر هذه الأقنعة بين 120 و1200 دولار أميركي.

وهذا ما أثار استنكارات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لتحويل هذا الأكسسوار الذي يهدف إلى تأمين حماية من وباء كورونا إلى سلعة فاخرة ذات سعر باهظ ومرتبط بشكل مباشر بعالم الموضة.