إطلالات "كان" الفاتنة غابت عن الواقع وباقية في الذاكرة

كان من المنتظر أن ينطلق مهرجان "كان" السينمائي بنسخته الـ73 اليوم ويمتدّ حتى 23 من مايو/أيار الجاري. ولكن القرار بإلغائه صدر منذ أسابيع عدة نتيجة الظروف التي فرضها انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي. وقد شكّلت هذه الخطوة خسارة لعالم السينما والنجوم الذين كانوا ينتظرون تكريمهم بهذه المناسبة، ولكن أيضاً لعالم الموضة بعد أن فقد فرصة تزيين البساط الأحمر للحفل بأجمل التصاميم التي تحمل توقيع أشهر دور الأزياء العالميّة.

منذ العام 1950، إستطاع مهرجان "كان" السينمائي أن يفرض نفسه كموعد مع الفن، والجمال، والأناقة. وليبقى كذلك هذا العام أيضاً، ندعوكم لأن تستعيدوا معنا مجموعة من أجمل إطلالات النجمات التي زيّنت بساطه الأحمر في السنوات الماضية، بانتظار أن يعود إلينا عندما ينتصر عالمنا على هذا الوباء الذي غيّر معالمه وحياتنا.

- النجمة الهنديّة دبيكا بادكون بثوب مبتكر تزيّنه الكشاكش من Giambattista Valli ظهرت به على البساط الأحمر لمهرجان "كان" في 2019.

- النجمة الهنديّة آيشواريا راي بدت أشبه بأميرة حقيقيّة في ثوب أزرق مطرّز من المصمم الفلبينيني المستقر في دبي مايكل سينكو. وذلك خلال مهرجان "كان" للعام 2017.

- المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل علم الدين، زوجة النجم جورج كلوني، بإطلالة لافتة باللون الكريمي من Atelier Versace ظهرت بها على البساط الأحمر لمهرجان "كان" في العام 2016.

- النجمة نعومي واتس تألّقت بثوب فضّي تزيّن بالشكّ والريش من Elie Saab على البساط الأحمر لمهرجان "كان" رفي العام 2015.

- العارضة ليندا إفنجيليستا بثوب من "الباييت" الذهبي من Lanvin ظهرت به في مهرجان "كان" خلال العام 2008.

- النجمة ديان كروغر بإطلالة فاخرة من Christian Dior Haute Couture في الحفل الختامي لمهرجان "كان" في العام 2012.

- النجمة إيل فانينغ بإطلالة أيقونيّة من Christian Dior تألّفت من تنورة طويلة من التول الأسود وقميص أبيض. وهي ظهرت بهذه الإطلالة في مهرجان "كان" للعام 2019.

- النجمة آيشواريا راي بثوب أبيض زيّنه الريش حمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي على البساط الأحمر لمهرجان "كان" 2019.

- النجمة البريطانيّة المخضرمة هيلين ميرين بثوب زيّنه التطريز الفضي الكثيف من Elie Saab على البساط الأحمر لمهرجان "كان" 2019.

- النجمة الهنديّة بريانكا شوبرا بثوب أبيض أميريّ من Georges Hobeika على البساط الأحمر لمهرجان "كان" 2019 برفقة زوجها النجم نيك جوناس.