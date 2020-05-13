4 فوائد لفيتامين E تُحضّر شعرك لاستقبال الصيف

يُميّز الخبراء بين نوعين من الفيتامين "إي" E: النوع الأول يتم استخراجه من حبوب الذرة والفاصوليا والشعير وزيت دوّار الشمس وجوز الهند. أما النوع الثاني فمركّب وفق آلية طبية وتكنولوجية متطورة. وتكمن أهمية هذا الفيتامين في أنه يحسّن الدورة الدموية في فروة الرأس ويساهم في تأمين بيئة مؤاتية لنمو شعر صحي. تعرّفوا فيما يلي على أبرز خصائصه وأساليب الاستفادة منه للحفاظ على شعر صحي طوال فصل الصيف.

فوائد الفيتامين E بالنسبة للشعر

إنه أحد الفيتامينات الأساسية للعناية بالشعر على مستويات مختلفة.

1- ينشّط آليّة نموّ الشعر: يتميّز الفيتامين E بغناه بمضادات الأكسدة التي تعزز نظام المناعة وتنشط آلية جريان الدم في مختلف أنحاء الجسم بما في ذلك فروة الرأس، مما يساعد على تعزيز نموّ الشعر.

2- يؤخّر آلية شيخوخة الشعر: تنتج شيخوخة الشعر عن أكسدة أنسجته مما يجعله أكثر رقة وعرضة لظهور علامات الشيب. ويعمل الفيتامين E بفضل خصائصه المضادة للأكسدة على تأخير هذه الشيخوخة وحماية الشعر من مظاهرها المبكرة.

3- يُعزّز لمعان الشعر: يُساعد الاستعمال المنتظم لزيت الفيتامين E في الحفاظ على شعر صحيّ وجعله أكثر لمعاناً. دلّكي شعركِ بهذا الزيت مرة أسبوعياً واتركيه عليه لمدة ساعة أو ساعتين قبل غسله مما يساعد على إكساب الشعر لمعاناً مميزاً.

4- يُعالج الأطراف المتقصّفة: تدلّ مشكلة الأطراف المتقصّفة على الاستعمال المكثّف للمواد الكيمياوية عليه. وتعتمد محاربة هذه المشكلة على تطبيق متكرر لزيت الفيتامين E على أطراف الشعر. كما يمكن تحضير خلطة تجمع كميات مماثلة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند مع القليل من الفيتامين E. يتم تطبيق هذا الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتركه عليه لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالماء والشامبو الذي تستعملونه عادةً.

أفضل مصادر للفيتامين E

تتنوّع مصادر الفيتامين E التي تؤمّن للشعر العناية التي يحتاجها. وينصح الخبراء باستعمالها جميعاً للاستفادة من خصائصها المتنوعة.

- تناول أطعمة غنيّة بالفيتامين E: وأبرزها الخضار الخضراء والشمندر والأفوكادو والجوز والبابايا والزيوت النباتية. ولذلك يُنصح بإدراج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي للاستفادة من غناها بالفيتامين E.

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- تطبيقه مباشرةً على الشعر: أفرغ محتوى 20 كبسولة من الفيتامين E في وعاء صغير واخلطه بالقليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتسهيل تدليكه على الشعر. يُترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة قبل غسله بالماء والشامبو الذي تستعمله.

- استعمال زيت الفيتامين E الأساسي: ابحث عن هذا الزيت الذي يؤمّن نوعيّة عالية من الفيتامين E، فهو متوفّر عادةً في الصيدليات. دلكه بنعومة على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم سرح شعرك بمشط عريض لتسهيل توزيعه على كامل خصلاته. اتركه على شعرك لمدة ساعة على الأقل قبل غسله بالماء والشامبو الذي تستعمله عادةً. يمكنك أيضاً تحضير زيت الفيتامين E بنفسك من خلال خلط محتوى كبسولتين من الفيتامين E مع ملعقتين صغيرتين من الزبادي وحبة من البيض ونصف ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل. طبق هذا الخليط على الشعر الرطب من الجذور حتى الأطراف، ثمّ غلّف شعرك بمنشفة دافئة لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو والماء. يُنصح باعتماد هذه العناية مرتين أسبوعياً للحصول على شعر صحي وحيوي.

- اختيار شامبو يحتوي على خلاصة الفيتامين E: ابحث عن شامبو يحتوي في تركيبته على هذا الفيتامين، واستعمله لغسل الشعر مرتين أسبوعياً لتأمين الحماية والعناية لفروة الرأس ولخصلات شعرك في الوقت نفسه.