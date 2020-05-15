أفكار جديدة لأناقتك الرمضانية من عروض صيف 2020

قدمت دور الأزياء العالمية في مجموعاتها الخاصة بربيع وصيف 2020 بعض التصاميم المستوحاة من القفطان اجتمعت فيها اللمسات الشرقية مع الأناقة العصرية، وهي تصلح لأن تشكل خيارات مناسبة لليالي الرمضانية.

يحرص المصمم الأميركي ذو الأصول الهندية، نعيم خان، على أن تتضمن كل مجموعة أزياء يقدمها على لمسات شرقية. وقد تجلت هذه اللمسات في مجموعته الخاصة بهذا الموسم من خلال القفاطين الطويلة التي تزينت بطبعات الأزهار والألوان المزركشة ذات الطابع الحيوي.

من أجواء الصحراء الإفريقية، استوحى المضمم اللبناني، إيلي صعب، مجموعته الخاصة بهذا الموسم. وقد تضمنت أكثر من إطلالة حملت لمسات شرقية في التصميم، والتخريم، والأكسسوارات المرافقة لها.

بدا تأثر دار أوسكار دي لارينتا الأميركية واضحاً بالثقافة الشرقية في مجموعتها من الأزياء الجاهزة الخاصة بهذا الموسم. وقد استعملت الحرير المخطط والملون لتنفيذ قفاطين فاخرة كما استعانت بالقماش المكسر البراق لتقديم تصاميم ذات طابع شرقي مميز.

المصممة الإيطالية، ألبيرتا فيريتي، اتجهت بدورها نحو الثقافات الشرقية بحثاً عن أفكار جديدة لأزياء مزخرفة بالنقشات، والألوان، والتطريز تذكّر إلى حد بعيد بتصميم العباءة والقفطان.

في ديكور يستحضر الطبيعة، قدمت ماريا غرازيا كيوري، المديرة الإبداعية في دار Dior، مجموعتها لهذا الموسم. وفي إطار بحثها عن الإطلالات المريحة والأنيقة، قدمت مجموعة من التصاميم البيضاء مستوحاة من تصميم القفطان. وقد زينتها بتطريزات وطبعات سوداء ناعمة.

من أجواء الأيام المشمسة والعطلات الصيفية، اِستوحت المصممة سيلفيا فينتوريني فندي مجموعتها من الأزياء الجاهزة لهذا الموسم، تضمنت أثواباً طويلة ومريحة مطبعة بالأزهار ممكن أن تصلح للأمسيات الرمضانية.