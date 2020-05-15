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أفكار جديدة لأناقتك الرمضانية من عروض صيف 2020

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
نعيم خان
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قدمت دور الأزياء العالمية في مجموعاتها الخاصة بربيع وصيف 2020 بعض التصاميم المستوحاة من القفطان اجتمعت فيها اللمسات الشرقية مع الأناقة العصرية، وهي تصلح لأن تشكل خيارات مناسبة لليالي الرمضانية.

يحرص المصمم الأميركي ذو الأصول الهندية، نعيم خان، على أن تتضمن كل مجموعة أزياء يقدمها على لمسات شرقية. وقد تجلت هذه اللمسات في مجموعته الخاصة بهذا الموسم من خلال القفاطين الطويلة التي تزينت بطبعات الأزهار والألوان المزركشة ذات الطابع الحيوي.

نعيم خان نعيم خان

من أجواء الصحراء الإفريقية، استوحى المضمم اللبناني، إيلي صعب، مجموعته الخاصة بهذا الموسم. وقد تضمنت أكثر من إطلالة حملت لمسات شرقية في التصميم، والتخريم، والأكسسوارات المرافقة لها.

إيلي صعب إيلي صعب
إيلي صعب إيلي صعب

بدا تأثر دار أوسكار دي لارينتا الأميركية واضحاً بالثقافة الشرقية في مجموعتها من الأزياء الجاهزة الخاصة بهذا الموسم. وقد استعملت الحرير المخطط والملون لتنفيذ قفاطين فاخرة كما استعانت بالقماش المكسر البراق لتقديم تصاميم ذات طابع شرقي مميز.

أوسكار دي لارينتا أوسكار دي لارينتا
أوسكار دي لارينتا أوسكار دي لارينتا

المصممة الإيطالية، ألبيرتا فيريتي، اتجهت بدورها نحو الثقافات الشرقية بحثاً عن أفكار جديدة لأزياء مزخرفة بالنقشات، والألوان، والتطريز تذكّر إلى حد بعيد بتصميم العباءة والقفطان.

ألبيرتا فيريتي ألبيرتا فيريتي
ألبيرتا فيريتي ألبيرتا فيريتي

في ديكور يستحضر الطبيعة، قدمت ماريا غرازيا كيوري، المديرة الإبداعية في دار Dior، مجموعتها لهذا الموسم. وفي إطار بحثها عن الإطلالات المريحة والأنيقة، قدمت مجموعة من التصاميم البيضاء مستوحاة من تصميم القفطان. وقد زينتها بتطريزات وطبعات سوداء ناعمة.

ديور ديور

من أجواء الأيام المشمسة والعطلات الصيفية، اِستوحت المصممة سيلفيا فينتوريني فندي مجموعتها من الأزياء الجاهزة لهذا الموسم، تضمنت أثواباً طويلة ومريحة مطبعة بالأزهار ممكن أن تصلح للأمسيات الرمضانية.

فندي فندي

كلمات دالّة

#أزياء, #موضة

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