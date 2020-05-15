هكذا تساعدين بشرتكِ على الحماية من الشمس والتلوث

تحتاج البشرة قبل استقبال فصل الصيف إلى دعم يواكبها في مواجهة الاعتداءات الخارجيّة الناتجة عن التعرّض للشمس والتلوّث. ويمكن لبعض العناصر الغذائيّة أن تساعدها في الحصول على هذا الدعم كما تعمل مستحضرات العناية على تأمين التغذية والحماية للجلد، الذي يصبح جاهزاً لمحاربة العوامل المسبّبة للجفاف والشيخوخة المبكرة.

- أطعمة غنيّة بمضادات الأكسدة:

تتعرّض البشرة خلال فصل الصيف لجميع أنواع الإشعاعات الشمسيّة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب التلوّث خاصةً في المدن. وهذا ما يرفع معدّل الجذيرات الحرة التي تؤدّي إلى تلف الخلايا نتيجة تدمير ألياف الكولاجين والإلستين، كما يُسرّع شيخوخة الجلد ويتسبب في ظهور الجفاف، والبقع، والتجاعيد عليها.

تساعد بعض العناصر الغذائيّة في تأمين مضادات الأكسدة التي تحتجز الجذيرات الحرة وتحول دون انتشار آثارها الجانبيّة. وتتميّز الجزيئات المضادة للجذيرات الحرة بكونها عديدة وتعمل على مستويات متعددة في البشرة، مما يفرض التنويع في الحصول على مصادرها. كما تعمل الفيتامينات من فئةA وC وE بالإضافة إلى بعض الأنزيمات مثل السوبيروكسيد ديسموتاز أو الكاتالاز والفلافونويدات إلى تحسين الدورة الدمويّة الصغريّة في البشرة كما تحسّن نوعيتها وتعزّز إشراقها.

- مكوّنات ضرورية لجمال البشرة:

تساهم هذه المكوّنات في تقوية البشرة وتنشيطها، وذلك شرط الالتزام باستهلاك 5 أنواع من الفاكهة والخضار يومياً، بالإضافة إلى حصّة من البروتينات، وإضافة ملعقة من الزيت إلى الأطباق اليومية.

• البيتا كاروتين:

هو مضاد أكسدة فعّال جداً يعمل على تنشيط إفراز الميلانين في الجلد. نجده في الطماطم، الفاكهة والخضار البرتقاليّة (مشمش، برتقال، دزر، دراق...)، بالإضافة إلى الأعشاب العطريّة والبقلة التي تتميز بغناها بالحديد والأوميغا3.

• الفيتامينE:

مفعوله المضاد للأكسدة والالتهابات يقوّي البشرة ويحافظ على ليونتها. نجده في زيت زروع القمح والزيوت النباتية، بالإضافة إلى اللوز، والبندق، والأفوكادو.

• الفلافونويدات:

مفعولها المضاد للأكسدة يترافق مع مفعول منشّط للدورة الدمويّة مما يعزّز مفعولها المضاد لشوائب البشرة. نجدها في الخرشوف، البطاطا الحلوة، الموز، القرفة، الكركم، الشوكولاتة السوداء، الشاي الأخضر والأسود، بذور العنب والعنب الأسود، قشور التفّاح، التوت الأسود، الفستق، البصل الأحمر، الفراولة، السبانخ، القرنبيط، حبوب الصويا، اللوبياء، الحمص، الفاكهة الحمراء، الجزر، الطماطم، والقهوة.

• الفيتامينD:

يتمتع بمفعول مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة. وهو يحمي البشرة من التلف والشيخوخة المبكرة. يكفي التعرّض للشمس بين 10 و20 دقيقة يومياً لنسمح للجسم بأن يصنّع كفايته من الفيتامينD، الذي يمكن الحصول عليه من تناول الأسماك الدهنيّة، البيض، وكبد العجل.