7 أيام لتفتيح بشرتكِ تحضيراً لاستقبال العيد

استفيدي من الأيام الأخيرة المتبقّية من شهر رمضان المبارك للعناية ببشرتكِ وتحضيرها لاستقبال العيد. اختاري ما يناسبكِ من هذه الخلطات المنزليّة المفتّحة للبشرة، فهي سريعة التحضير، سهلة التطبيق، وتضمن الحصول على نتائج فعّالة في حال المثابرة على استعمالها لسبعة أيام متتالية.

- مقشّر دقيق الشوفان وعصير الطماطم:

يتمتع دقيق الشوفان بمفعول مزيل للخلايا الميتة عن سطح الجلد، مما يفتح المجال أمام تجديد البشرة وتفتيح لونها. لتحضير هذا المقشّر، يكفي خلط ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان مع ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم للحصول على مزيج يسهل مدّه على بشرة الوجه وتركه لحوالي عشرين دقيقة ثم استعمال القليل من الماء البارد لإزالته عن الوجه بحركات تدليك تساعد على التخلّص من الخلايا الميتة المتبقية بسهولة.

- قناع العسل والحليب:

يتمتع العسل بقدرة على توحيد لون البشرة والتخفيف من ظهور البقع وآثار الندبات عليها. وهو يتمتع أيضاً بمفعول مرطّب ومحارب لجفاف البشرة. لتحضير قناع العسل والحليب، يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من كل من: العسل، والحليب المجفف، وعصير الليمون مع نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. طبّقي هذا المزيج على بشرة وجهكِ لمدة 10 دقائق قبل إزالته بالماء البارد وترطيب البشرة بكريم النهار الذي تستعملينه عادةً.

- قناع البابايا والخيار:

تتميّز فاكهة البابايا بغناها بالأنزيمات المبيّضة، الفيتامينات، ومضادات الأكسدة التي تساهم في تحفيز إنتاج الكولاجين فيما يعمل الخيار على مدّ البشرة بالتغذية والترطيب. اِستعيني بالخلاط الكهربائي لهرس كمية مماثلة من البابايا والخيار للحصول على عجينة ليّنة يسهل تطبيقها على الوجه. أضيفي ملعقة كبيرة من الحليب السائل إلى هذا الخليط وطبّقيه على الوجه والعنق، على أن يتمّ تركه ليجفّ قبل غسله بالماء البارد.

- لوشن عصير البرتقال وزيت جوز الهند:

يُنصح باستعمال هذا اللوشن بعد الأقنعة والمقشّرات المفتّحة للبشرة. لتحضيره يكفي خلط 3ملاعق كبيرة من عصير البرتقال الطازج و5 قطرات من زيت جوز الهند. مرري قطنة مبللة بهذا الخليط على بشرة وجهكِ واتركيه عليها لحوالي 10 دقائق قبل شطفه.

- قناع لب التفاح وعصير الليمون:

تتميّز حوامض الفاكهة الموجودة في التفّاح بفعاليتها في الحفاظ على مرونة البشرة وتفتيح لونها. ويتمتع كل من عصير الليمون والحليب السائل بالمفعول نفسه. لتحضير هذا القناع، يكفي تقشير وتقطيع حبّة من التفاح إلى شرائح رفيعة جداً تُنقع في نصف كوب من الحليب السائل لحوالي ربع ساعة. على أن يتمّ بعد ذلك هرس هذين المكوّنين في الخلاط الكهربائي وإضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى الخليط ثم وضعه في الثلاجة لربع ساعة إضافية حتى يصبح جاهزاً للاستعمال. يوزّع الخليط على بشرة الوجه ويدلّك لبضع دقائق قبل تركه لحوالي ربع ساعة ثم شطفه بالماء البارد.

- قناع اللوز الأخضر والحليب:

يتمتع اللوز الأخضر بنتائج مذهلة في مجال تفتيح البشرة. لتحضير هذا القناع، اِنقعي مقدار حفنة من حبات اللوز الأخضر في كوب من الماء الدافئ طوال الليل. في صباح اليوم التالي ضعي المزيج في الخلاّط الكهربائي مع القليل من الحليب السائل للحصول على قوام يسهل مدّه على بشرة الوجه وتركه على الأقل لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء البارد.