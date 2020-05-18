مصممون عرب ونجمات عالميات في مزاد لمحاربة كورونا

يُفتتح اليوم الاثنين عند الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت دبي مزاد علني افتراضي يهدف إلى جمع التبرعات لمحاربة انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي. صاحبة فكرة هذا المزاد ومنظّمته هي منسّقة أزياء المشاهير إليزابيت ستيوارت التي أطلقته بالتعاون مع موقع eBay تحت اسم Chic Relief.

يُقام هذا المزاد على مجموعة من الأزياء الفاخرة سبق أن ارتدتها نجمات مثل بيونسيه، كادري بي، جنيفر لوبيز، كايت بلانشيت وسواهنّ على البساط الأحمر لأشهر المهرجانات والحفلات العالميّة. ومن أبرز القطع التي سيتمّ عرضها للبيع:

• ثوب أسود طويل يحمل توقيع الثنائي اللبناني Azzi&Osta، ظهرت به النجمة بيونسيه في إحدى الحفلات السابقة لفعالية توزيع جوائز الغرامي خلال العام 2018. وقد استغرق تنفيذه يدوياً حوالي 300 ساعة من العمل.

• ثوب أحمر برّاق من توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي، ارتدته مغنية الراب كاردي بي خلال العام 2019.

• ثوب من الشيفون الوردي من توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا، ظهرت به النجمة جنيفر لوبيز خلال حفل توزيع جوائز American Music Awards في العام 2018.

• ثوب أصفر مكسّر يتميّز بتصميمه المبتكر حمل توقيع دار Mary Katrantzou، ارتدته النجمة كايت بلانشيت في حفل Golden Globes2020.

• ثوب أسود من توقيع دار Christian Siriano ارتدته النجمة آمي أدامز في حفل Vanity Fair الذي تبع حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2018.

ويتضمّن المزاد أيضاً أزياء حملت توقيع أشهر دور الأزياء العالمية أمثال: Louis Vuitton، وRalph&Russo، وBottega Venetta، وGeorges Hobeika، وقد أعلنت إليزابيت ستيوارت أن الهدف المباشر لهذا المزاد هو مساعدة العاملين في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا بهدف الحصول على الحماية الأساسيّة التي يحتاجون إليها أثناء أدائهم لمهامهم. وهي أكّدت أن مداخيل هذا المزاد ستذهب بنسبة مئة بالمئة لخدمة هذا الهدف وسيبقى المزاد مفتوحاً حتى يوم 27 مايو/أيار الجاري.