مكوّنان يحلاّن مكان الشامبو لشعر نظيف وصحّي

يتميّز بيكربونات الصوديوم والخل الأبيض باستعمالاتهما المتعددة في مجال الطهي، التنظيف المنزلي، وإزالة الروائح المزعجة. ولكن هل تعرفون أنه يمكن الاستعانة بهذا الثنائي لغسل الشعر دون الحاجة لاستعمال الشامبو الغني عادةً بالمواد الكيميائيّة المؤذية. تعرّفوا فيما يلي على أسهل طريقة لغسل الشعر بهذين المكوّنين الذي يسهل توفرهما في جميع المنازل.

يؤمّن غسل الشعر ببيكربونات الصوديوم وشطفه بالخل الأبيض الحصول على شعر صحّي وقويّ، يتألّق حيويةً ولمعاناً. يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من البيكربونات مع مقدار نصف فنجان من الماء الفاتر وتوزيع الخليط على الشعر ثمّ فركه جيداً لحوالي 3 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر. يأتي بعد ذلك دور الاستعانة بقنينة فارغة وملء ربعها بالخل الأبيض والكمية المتبقية بالماء، ثم إضافة 3 نقاط من الزيت الأساسي الذي تفضلون إلى الخليط (زيت الورد، النعناع، الفانيللا، اللافندر، إكليل الجبل، البرتقال...) على أن يتمّ توزيع الخليط على الشعر ثم تركه لدقيقتين قبل شطف الشعر مجدداً بالماء.

- نتائج واعدة:

يعمل هذا الخليط، بخلاف الشامبو التقليدي، على تنظيف الشعر بالعمق وتخليصه من آثار التلوّث والغبار. وهو يحول دون جفاف فروة الرأس الذي يؤدّي إلى ردّ فعل عكسي ينتج عنه زيادةً في إفرازاتها الزهميّة مما يجعل الشعر دهنياً. ولكن من الضروري التقيّد ببعض النصائح لدى تطبيقه:

• خلط بيكربونات الصوديوم بالماء الفاتر ليذوب جيداً.

• عدم انتظار مفعول راغي لاستعمال البيكربونات ولكنه رغم ذلك فهو قادر على تنظيف الشعر جيداً.

• يكفي فرك جذور الشعر جيداً بهذا الخليط أما الأطراف فلن تحتاج إلى الفرك، خاصةً أنها نادراً ما تكون دهنيّة.

• يمكن استبدال الخل الأبيض بخل التفاح، ولكن هذا الأخير تكون رائحته أقوى على الشعر.

• يمكن تحضير كمية إضافية من خليط الماء والخل وتركها جاهزة في الحمام لشطف الشعر، فهي لاتفقد مفعولها عند تركها من يوم إلى آخر.

• يُنصح بشطف الخل عن الشعر بواسطة الماء البارد، فمن شأن ذلك أن يحميه من التجعيد والتطاير ويساعد على تمليسه وزيادة لمعانه.

• إن إضافة الزيوت الأساسية إلى هذا الخليط ضرورية لإخفاء رائحة الخل وإكسابه نفحات عطريّة تبقى على الشعر.