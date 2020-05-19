بزمن كورونا تدابير السلامة بدأتها "أرماني".. ماذا فعلت!

واقع صناعة الأزياء بعد كورونا لن يكون أبداً كما قبله. هذا ما تؤكده تدابير السلامة التي تتبعها دور الأزياء العالمية في المرحلة التالية للإقفال التام الذي عرفته الأسواق خلال الأشهر الماضية.

أمس الاثنين، كان موعد دار Armani مع إعادة افتتاحها لمتاجرها ولكن دون التساهل في تدابير السلامة التي قررت أن تحيط بها موظّفيها وزبائنها تنفيذاً للقرارات التي وضعتها السلطات المحليّة، والأمر نفسه ستتبناه العديد من المتاجر حول العالم.

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وكان المصمم جيورجيو أرماني سباقاً في مجال أخذ تدابير إحترازية من انتشار وباء كورونا. وهو قرر في بداية العام الجاري عرض مجموعته الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين، ضمن فعاليات أسبوع ميلانو، افتراضياً وبدون جمهور رغم وصول مدعوّيه إلى المدينة وانتظارهم موعد العرض في فنادقهم.

كما تبرّع أرماني بمبلغ قدره 1,25 مليون يورو للمستشفيات، مراكز الأبحاث، والطواقم الطبيّة التي تعمل على محاربة وباء كورونا. في الإطار نفسه أعلنت دار Fendi عن تبرّعها بمبلغ 100 ألف يورو لقسم العناية الفائقة في أحد أشهر مستشفيات روما. وقام تكتّل Kering الفرنسي الشهير الذي يجمع أهم العلامات الفاخرة أمثال: Balenciaga، Saint Laurent، Alexander McQueen، Gucci، Bottega Veneta، Pomllato، Brioni...بالتبرّع بمبلغ مليوني يورو لمجموعة من المؤسسات الإيطالية التي مكافحة انتشار وباء كورونا.

وكانت المصممة دوناتيللا فرساتشي تبرعت بمبلغ 200ألف يورو لأحد المستشفيات بمدينة ميلانو، كما تبرّع المصمم الراحل سيرجيو روسي بمبلغ 100 ألف يورو لمستشفيات ميلانو قبل أن يفارق الحياة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

- تدابير وقائيّة:

قررت علامة Armani إطلاق خدمة "احجز الموعد" بعد إعادة افتتاح أكثر من مئة من متاجرها حول العالم من جديد. وهي ستقوم بتأمين مواعيد للزبائن مباشرةً عبر الإنترنت، وسيتمكّن العملاء من خلال موقع العلامة تحديد التاريخ والوقت المناسب لزيارة نقطة البيع التي تناسبهم لضمان التباعد الاجتماعي في زمن كورونا.

وكانت الدار الإيطالية الفاخرة نشرت مؤخراً على اللوحة الإعلانيّة الشهيرة المخصصة لها في شارع "فيا بروليتو" في وسط ميلانو رسالة دعم إلى الطاقم الطبي تتمثل بصورة طبيبة لها أجنحة ملاك تحمل بين يديها الخارطة الإيطالية مع عبارة "لنعود إلى السير بأمان ما زلنا بحاجة إليها" التي تحمل توقيع المصمم جيورجيو أرماني. ومن المنتظر أن يتم عرض المنشور نفسه أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للعلامة.

وكان السيد أرماني البالغ من العمر 85 عاماً قد نشر الأسبوع الماضي رسالة مفتوحة يشكر فيها الطاقم الطبي على الجهود الجبارة التي قام بها خلال أزمة كورونا. كما أجرى تعديلات على الإضاءة التي تزيّن برج أرماني المتواجد في أحد أشهر شوارع طوكيو فتزيّنت بتصميم هندسي أزرق وهو اللون المستعمل للتعبير عن الامتنان للطاقم الطبي في اليابان.

وقد قررت دار Armani بمناسبة إعادة افتتاح متاجرها حول العالم التبرّع بنسبة 10 بالمئة من عائدات مبيعات مجموعة هذا الموسم إلى الجمعيّات الخيريّة التي تهتمّ بمكافحة وباء كورونا. وهي أعلنت عن استمرارها بإنتاج الملابس الطبيّة الواقية في المعامل الخاصة بالدار. ومن النتظر أن تتبنى العديد من دور الأزياء حول العالم تدابير وقائية مماثلة لمواكبة إعادة سير عجلة صناعة الموضة من جديد بعد توقفها بسبب جائحة كورونا التي سببت أيضاً انكماشاً اقتصادياً على الصعيد العالمي.