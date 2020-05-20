رد الجميل.. مصمم فلبيني يصنع ألبسة واقية في دبي

قرر المصمم الفلبيني المستقر في دبي مايكل سينكو المشاركة في مبادرة مجلس الأزياء العربي لتصنيع ملابس واقية من العدوى بفيروس كورونا يرتديها العاملون في خطوط المواجهة الأمامية لهذا الوباء.

مشاغل هذا المصمم، التي تكون عادةً مليئة بالتول، والأورغنزا، والترتر، والريش المخصصة لتنفيذ أثواب فاخرة، تحوّلت إلى خليّة نحل لتصنيع مستلزمات الوقاية من كورونا من ملابس، وأقنعة، وأغطية. وقد شارك سينكو مع متابعيه على موقع "إنستغرام" صوراً وفيديوهات عن كواليس مشغله وتفاصيل تصنيع كميات كبيرة من الملابس الواقية.

انضم سينكو إلى مبادرة مجلس الأزياء العربي التي دعت المصممين المحليين إلى تصنيع مستلزمات واقية في مشاغلهم مع إطلاق "هاشتاغ" #AThread4Causeinitiative. وأظهر أحد الفيديوهات التي نشرها المصمم العاملين في مشغله وهم يرتدون أقنعة وقفازات واقية لدى تنفيذهم لمستلزمات الوقاية من كورونا. وقد ترافق المنشور مع عبارة "هذه طريقتنا المتواضعة لخدمة مجتمع دبي والتعبير عن الامتنان لحكومة الإمارات العربية المتحدة". وكان المصمم مايكل سينكو أصدر بياناً في هذا المجال قال فيه: "في ظروف استثنائيّة كتلك التي نتجت عن انتشار هذا الوباء، أصبح التضامن أكثر أهمية من أي وقت مضى فالمستقبل ليس كئيباً ومن الضروري أن نعزّز الإيمان والشعور بالانتماء في قلوب الناس. وصناعة الموضة قادرة على إضاءة هذه الشعلة في نفوسهم."

- مبادرة جامعة:

تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي للتشجيع على تصنيع مستلزمات الوقاية محلياً بما يتوافق مع معايير السلامة التي وضعتها الهيئة على أن يتمّ توزيعها على العاملين في مجال الرعاية الصحيّة في المنطقة. ويتعاون على تنفيذ هذه المبادرة شبكة طوارئ مؤلفة بالإضافة إلى مايكل سينكو من مصممين آخرين أمثال: ميزون يحي، المصممة المصرية مرمر حليم، المصممة الإماراتية يارا بن شاكر، والمصمم الفلبيني فورن وان صاحب علامة Amato.

وقد أنشأت منطقة دبي للتصميم التي تضم عدداً من العلامات التجارية الفاخرة مركز توزيع يتيح للعلامات التجارية الموجودة في المنطقة الانضمام إلى هذه المبادرة وتصنيع الملابس الخاصة بالعاملين في مجال الرعاية الصحيّة.

وتتعاون منطقة دبي للتصميم أيضاً مع شركة تصنيع أقمشة سعوديّة لتزويد العلامات التجارية المشاركة بأكثر من أربعة أطنان من القماش ستُستعمل لتصنيع معدات الوقاية من فيروس كورونا.