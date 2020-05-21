100 عام من الأناقة العصريّة يحتفل بها "الجامبسوت"

يُعتبر "الجامبسوت" من القطع الأيقونيّة في عالم الموضة، نظراً لسهولة انتقاله من منصّات عروض الأزياء إلى "أناقة الشارع". فهو من التصاميم الكافية بمفردها لتأمين إطلالة متكاملة لا تحتاج سوى لبعض الأكسسوارات. تعرّفوا فيما يلي على أفكار جديدة لارتدائه هذا الصيف في عيده المئة.

يندرج "الجامبسوت" ضمن التصاميم الأساسية في مجموعات صيف 2020. ولكن ولادته ليست حديثة بل تعود إلى مئة عام خلت. فقد ظهر هذا التصميم في العام 1920 كلباس عملي مريح يعتمده الطيّارون والمظلّيون ثم تبنّته مهن أخرى مثل العمّال والميكانيكيين.

ولم ينتقل إلى الموضة النسائيّة سوى في بداية ثلاثينيّات القرن الماضي مع المصممة إلسا شياباريللي التي كانت رائدة في مجال تقديم أزياء نسائية ذات طابع رياضي أنيق. وقد انتشر ارتداء الجامبسوت بين النساء خلال الحرب العالميّة الثانية عندما اضطررن للعمل في المصانع فيما ذهب الرجال إلى المعارك.

في ستينيّات القرن الماضي، اكتسب "الجامبسوت" النسائي طابعه الأنيق مع المصمم الفرنسي غي لاروش الذي قدّمه بخامة الصوف، ثم مع المصمم إيف سان لوران الذي قدّمه في العام 1968 بأسلوب بسيط ومتجدد.

خلال سبعينيّات القرن الماضي، تحوّل "الجامبسوت" إلى قطعة أزياء يرتديها النساء والرجال على السواء بتأثير من أشهر مصممي تلك الحقبة أمثال: أندريه كوريج، كريستيان ديور، وأوسكار دي لارينتا. وقد دخلت عليه حينها لمسات عصر الديسكو وما رافقه من بريق وخلطات لونيّة مشرقة.

خلال فترة الثمانينيّات، تحوّل "الجامبسوت" إلى قطعة أزياء ضروريّة في خزانة المرأة العصرية، فتمّ تنفيذه بالدنيم وسواه من الخامات القطنية المريحة للإطلالات اليومية وبالخامات الفاخرة للمناسبات. أما مع بداية الألفية الثالثة فأضفى عليه المصمم نيكولا غيسكيار لمسات من الابتكار عندما كان يشغل منصب المدير الإبداعي لدار Balenciaga.

وهو اليوم يجدد نفسه بأساليب مختلفة تتراوح بين طرازات: "الريترو"، الأنيق، الفاخر، المواكب للموضة، وحتى المبهر...وقد رصدناه في عروض Stella McCartney، وCeline، وGivenchy، وIsabel Marant الخاصة بهذا الصيف.

تعرّفوا على كيفية اعتماده لإطلالة صيفيّة متجددة فيما يلي.