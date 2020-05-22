حلول سريعة للتخلّص من الهالات الداكنة استعداداً للعيد

لا تسمحي للهالات الداكنة أن تعّكّر صفو نظراتك في العيد، فبعض الحلول السريعة قادرة على إخفاء هذه المشكلة التجميليّة الشائعة. تعرّفي عليها فيما يلي واختاري منها ما يناسبكِ.

يُعتبر التعب السبب الأساسي لظهور الهالات الداكنة، يليه الاستعداد الوراثي، والتعرض للشمس دون حماية، والاستخدام المفرط للشاشات الإلكترونية بما في ذلك الهواتف الذكيّة. كما يزيد انخفاض نسبة الكولاجين في البشرة وترقق الجلد من حدّة هذه المشكلة. الحلول التالية سريعة ولكن ليست عجائبيّة ولذلك يجب المثابرة على تطبيقها لعدة أيام متتالية بهدف الحصول على النتائج المرجوة

- قناع العنب وزيت جوز الهند:

يتميّز العنب بخصائصه المضادة للأكسدة التي تنقّي البشرة من الشوائب، أما زيت جوز الهند فغنيّ بالأحماض الدهنيّة التي تخترق الجلد فتغذّيه وترطبه بالعمق. لتحضير هذا القناع يكفي تقطيع حبات العنب إلى نصفين ووضع القليل من زيت جوز الهند على داخلها قبل تدليك بشرة محيط العينين بها لمدة 5 دقائق ثم الانتظار لمدة 15 دقيقة قبل شطف البشرة بالماء الفاتر.

- قناع عصير الطماطم وبودرة الكركم:

تعتبر الطماطم من أبرز المكوّنات المبيّضة للبشرة نظراً لغناها بالفيتامينC، أما الكركم فغني بمضادات الأكسدة التي تعزز شباب منطقة محيط العينين. لتحضير هذا القناع، يكفي خلط عصير حبة كبيرة من الطماطم، ملعقة صغيرة من جل الصبار، ملعقة صغيرة من الكركم، ومحتوى كبسولة من الفيتامينE. يتمّ توزيع هذا المزيج على منطقة محيط العينين وتركه لحوالي 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

- قناع العسل وزيت اللوز:

يتمتع زيت اللوز بفعالية كبيرة في تفتيح لون البشرة فيما يعمل العسل الغني بالفيتامينات على ترطيب وتنقية البشرة الحساسة لمحيط العينين. لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقة من العسل مع 5 قطرات من زيت اللوز. يُنصح بتطبيق هذه الخلطة لمدة 20 دقيقة على محيط العينين قبل شطف البشرة بالماء الفاتر.

- قناع الجزر والعسل:

يتميّز الجزر بفعاليته في مجال علاج الهالات الداكنة نظراً لغناه بالفيتامينA الذي يعزز إنتاج الكولاجين، كما يعاونه العسل على تفعيل قدرته في هذا المجال. لتحضير هذا القناع، يكفي سلق حبة كبيرة من الجزر حتى تصبح طريّة جداً وخلطها مع ملعقة كبيرة من العسل للحصول على مرهم يسهل تطبيقه على محيط العينين وتركه لحوالى نصف ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر.

- قناع الليمون والخيار:

يمتصّ الخيار اللون الأسود الناتج عن الهالات الداكنة ويعمل على ترطيب البشرة أما الليمون فغنيّ بالفيتامينC وحوامض الفاكهة التي تخفف من حدة هذه المشكلة. لتحضير هذا القناع، يُنصح بهرس حبة من الخيار للحصول على عصيرها ثم خلطه مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج. يدلّلك هذا الخليط بواسطة قطعة من القطن على محيط العينين لحوالى 5دقائق ثم يُترك عليها لحوالي 15 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء الفاتر.