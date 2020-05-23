إطلالتكِ في العيد بلون الثلج والقطن والسحاب

يتميّز اللون الأبيض بكونه مجموع كافة تدرّجات الطيف المرئي. وهو لون أشعة الشمس، الثلج، والقطن، والسحاب...كما أنه مرادف للسلام، والخير، والأمانة، والنقاء، والبداية، والبهجة، والتجدد. ولذلك فهو أفضل لون ممكن أن يزيّن إطلالة العيد. تعرّفي فيما يلي على أفكار جديدة لارتدائه مختارة من مجموعات الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2020.

- اختارت دار Valentino الأبيض لوناً أساسياً في مجموعتها الخاصة بهذا الموسم، حيث زيّن حوالي 30 إطلالة من أصل 80 تألّفت منها هذه المجموعة. وقد أعلن مصمم الدار بييرباولو بيكيولي أنه اختار هذا اللون لأنه لمدلوله الشامل الذي يعود بنا إلى جوهر الشكل والحجم. وقد انطلق من فكرة القميص الأبيض وعالجه بإحساس الخياطة الراقية ليقدّمه بأشكال مبتكرة وغير متوقّعة.

- قدّمت دار Erdem البرودري الإنكليزيّة بأجمل لون ممكن أن تتزيّن به وهو الأبيض. وهي اعتمدت أيضاً على تصميم القميص الأبيض الكلاسيكي لتحوّله إلى أثواب في منتهى الأنوثة.

- تكرر ظهور اللون الأبيض في مجموعة Brandon Maxwell على شكل أثواب، قمصان، تنانير طويلة، وبلوزات تمّ ارتدائها مع الدنيم أو مع نقيضه الأسود في إطلالات عصرية ومتجددة يغلب عليها الطابع العملي.

- ظهر اللون الأبيض يكثافة في مجموعة دار Alexander McQueen لهذا الموسم. و تقاسم الحضور مع الأسود واختلط معه في بعض الأحيان. وقد أرادت مصممة الدار ساره بورتن أن تحمّله رسالة ضرورة تخصيص الوقت للتواصل والتكامل بأساليب مختلفة، ولذلك اعتمدت في العديد من التصاميم على على التطريز الذي يحتاج تنفيذه إلى تعاون بين أكثر من شخص لإنجاحه.

- أثيريّ، شاعريّ، وفاخر بهذه العبارات الثلاثة وصّف جوناثن أندرسون مصمم دار Loewe اللون الأبيض. وهو استعان بخامات مثل الدانتيل وزيّنها بالتطريز لإبراز هذه المفاهيم معتمداً على الجمع بين عدة أفكار في كل إطلالة. وقد نجح في الجمع بين الماضي والمستقبل في حاضر متجدد دائماً.